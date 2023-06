Párense de Manos, Roberto Galati vs. Flavio Azzaro: todos los detalles de la pelea hasta el momento

Paren La Mano es uno de los programas con mayor audiencia en internet, promediando los 25.000 espectadores en directo, sumado a la cantidad de personas que lo consume en diferido.

Además de emitir de lunes a viernes a las 19.00 horas mediante el canal oficial de Vorterix y el Twitch de Luquitas Rodríguez, también realizan eventos diferentes con personajes muy populares de la escena.

Una de las ideas que surgió al aire es la de una pelea de boxeo entre dos personajes conocidos en las redes sociales. Sería al estilo La Velada del Año que organiza Ibai Llanos y se llamará Párense de Manos.

Roberto Galati fue el primer retador, uno de los miembros habituales del programa. Mientras pensaban posibles peleadores, invitaron a Flavio Azzaro a pelear en el ring contra

¿Cuándo será la pelea entre Roberto Galati vs. Flavio Azzaro organizada por Paren La Mano?

La idea de los miembros del programa es que sea un evento masivo de fin de año, con invitados de lujo y en un lugar con mucho público. Aunque no hay fecha confirmada, la pelea se haría a finales de noviembre o en diciembre.

Robero Galati vs. Flavio Azzaro: dónde es la pelea de Paren La Mano

Tampoco hay lugar oficializado, aunque desde el comienzo resonaron posibles sedes. La idea inicial era que el evento se realice en el Movistar Arena. Sin embargo, en uno de los últimos programas, Luquitas insinuó que sería difícil hacerlo ahí. También aparece el Luna Park como posible sede.

Posibles invitados para Párense de Manos, la pelea entre Roberto Galati y Flavio Azzaro

Además de Roberto Galati, Flavio Azzaro y los otros miembros del programa (Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes de Oca y Germán Beder), también habrá otros personajes famosos.

Según un tuit del conductor del programa, Juan Pablo Varsky estaría como comentarista del evento. También estaría Duki y hasta podría acompañar en los comentarios José Montesano.

Párense de Manos: ¿cómo será la venta de entradas para la pelea entre Roberto Galati vs. Flavio Azzaro?

Como todavía no hay fecha ni lugar confirmado, la venta de entradas todavía no fue lanzada. De todas maneras, los tickets para todos los shows de Paren La Mano se venden mediante All Access, por lo que es probable que se venda mediante esa plataforma.