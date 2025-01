La contundente respuesta de Enzo Pérez sobre su pelea con Martín Demichelis: "Nunca hablé"

Se habló mucho de los motivos que llevaron a Enzo Pérez a abandonar River, cuando todavía Martín Demichelis era el entrenador. Más allá de los trascendidos, tanto el jugador como el entrenador eligieron mantenerse en silencio sobre ese tema. Ahora, el flamante refuerzo del Millonario fue consultado al respecto.

No es casualidad que el mendocino sea la primera incorporación del club, justo en el primer mercado sin Micho y con Marcelo Gallardo de regreso. En diálogo con TyC Sports, al ex-Estudiantes le preguntaron qué pasó con el entrenador de ese entonces y sobre el famoso “off” que terminó afectándolo puertas adentro.

“Es un tema que desde que me fui de River nunca hablé y menos lo voy a hacer ahora”, soltó el mediocampista, que argumentó: “Es traer cosas negativas que no sirven y no van a servir. Nosotros estamos enfocados en lo que pase de ahora en adelante. Lo que pasó, pasó. Ya está”.

“Cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Yo tengo las mías. No voy a traer ese tema acá porque no sirve para nada. Cuando llegué, dije que necesitamos estar todos juntos, unidos, alineados y tirar todos para el mismo lado”, agregó el referente.

Y concluyó: “Tenemos un año de muchas competencias, donde nos jugamos muchas cosas. El técnico y los dirigentes están armando un gran grupo de trabajo para que la gente se sienta representada de la mejor manera”. Contundente.

¿Qué pasó entre Enzo Pérez y Demichelis?

El origen del conflicto es la llave en la que River quedó eliminado por Internacional de la CONMEBOL Libertadores 2023. En el partido de ida, tras la victoria sobre los brasileños en el Monumental, Demichelis dio una llamativa respuesta para explicar la ausencia de Pablo Solari (ingresó en el complemento y anotó los dos goles) en el once titular.

“¿A quién sacás? Decime vos a quién sacás. ¿A Nacho sacás? Andá a decírselo vos a Nacho“, soltó el DT. Una frase que hizo ruido tanto afuera como puertas adentro.

Tras la caída en Brasil, Micho mantuvo dos reuniones informales con periodistas partidarios de River y se filtró que había criticado a algunos integrantes del plantel. La relación entre Micho y Enzo se rompió cuando el capitán se enteró de lo sucedido. No hubo vuelta atrás.

En su último partido en el Monumental, Enzo saludó a todos sus compañeros e integrantes del cuerpo técnico, a excepción de Demichelis. En la conferencia de prensa posterior, donde solo habló y no contestó preguntas, el mendocino valoró el título conseguido y nombró a los responsables, omitiendo al técnico. Días después, fue refuerzo de Estudiantes.

