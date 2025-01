Fuerte denuncia de un corredor en pleno Dakar 2025: "¿Hay que ser del primer mundo para que te tomen en cuenta?"

La edición 2025 del Rally Dakar que se está llevando a cabo en Arabia Saudita comenzó con polémica. Todo comenzó cuando Daniel Sanders, piloto australiano del Rally GP de motos, presentó problemas con la navegación y sufrió un retraso importante de tiempo con respecto a los líderes.

A partir de esta situación, a Sanders se le devolvieron cinco minutos y uno de los primeros en reaccionar fue el chileno Ignacio Cornejo, que lanzó un fuerte comunicado a través de sus redes sociales tras conocerse la noticia.

“¿Qué está pasando Dakar? Muchos pilotos hemos tenido problemas con los roadbook electrónicos en estos días, y a ninguno nos han devuelto tiempo”, fue la queja del piloto de Hero a través de su cuenta de Instagram.

“Yo personalmente tuvo problemas en dos etapas seguidas. Tuve que seguir polvo y líneas a ciegas sin saber cuándo vienen los peligros y perderme por seguir a otros ya que no tenía mis instrumentos de navegación”.

Luego, hizo referencia al caso de Sanders: “Hoy sí que devuelven tiempo a otros pilotos afectados… ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Hay que venir de un país del primer mundo para que te tomen en cuenta?”.

Publicidad

Publicidad

Otro de los damnificados fue el español Tosha Schareina, que terminó cediendo su ventaja ante la decisión de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). “Espero que también nos devuelvan el tiempo”, soltó.

“Ha habido un error en el roadbook, en el cual ya hemos visto en ocasiones como Marruecos. Creo que habían estado hace pocos días haciendo una carrera o un evento por esa zona. Entonces lo que era una pista normal ahora era una pista principal muy rota”

“Supuestamente, de pasar muchos coches, han abierto otra pista y por lo tanto parecía la principal. Se ve que había que seguir recto en un punto, que ni se veía la pista, pero al haber pasado una carrera o un evento o algo, pues parecía que la pista no existía. Entonces, nos hemos perdido ahí varios pilotos, al volver yo me he encontrado al helicóptero y a tres personas indicando a los otros corredores para dónde era el camino bueno”, declaró tras el incidente.

Publicidad

Publicidad

ver también Su padre participó repetidamente del Dakar, será su primera vez y debutará con una moto eléctrica