Matías Rojas reveló por qué eligió River antes que reencontrarse con Gago en Boca: "Super convencido"

Matías Rojas ya fue presentado oficialmente como uno de los grandes refuerzos que logró concretar River en el mercado de pases 2025, justo después de ingresar también al radar de Boca, que lo había pretendido también antes de su salida desde Racing rumbo al Corinthians de Brasil.

El mediocampista paraguayo que arribó al Millonario tras quedar libre en Inter Miami, fue dirigido por Fernando Gago y elogiado por Juan Román Riquelme en el pasado, reveló por qué finalmente tomó la decisión de ponerse a las órdenes de Marcelo Gallardo en su vuelta al fútbol argentino.

“Esta oportunidad es impresionante. Como me decía mi papá, es el equipo más grande de Sudamérica y tengo la oportunidad de estar acá. Cuando me llamó mi representante, al que le había puesto un límite para conseguir club por el embarazo de mi esposa, me dijo que estaba River queriendo ver qué se podía hacer. Le respondí antes de hablar con ella, antes de hablar con mi papá. Fue pura intuición y estuve super convencido desde el primer segundo“, manifestó en diálogo con SportsCenter.

Por otro lado, Matías Rojas aseguró no haber recibido ningún contacto oficial de parte de Boca durante el presente mercado de pases, lo que ni siquiera lo puso en el dilema de tener que decidir entre los dos equipos más importantes del fútbol argentino.

Gallardo le ganó a Gago la pulseada por Matías Rojas.

“Desde el primer momento fue un sí a River. Había tenido otras propuestas, desde México y demás, pero yo ya había tomado mi decisión. Después fue más que nada algo protocolar con el club, por el tema de contratos y demás, pero la negociación fue siempre con River. Estoy contento y cien por ciento convencido”, dijo consultado sobre la existencia de un llamado desde el Xeneize.

Un sueño a cumplir

Para empezar a ganarse el cariño de los hinchas, Matías Rojas dijo haber tenido un sueño apenas mantuvo la primera conversación con El Millonario. “Soñé desde el primer llamado que iba a triunfar. Lo visualizo. Queda prepararme físicamente. Mentalmente estoy muy bien y creo que llegué en el mejor momento de su carrera”, aseguró.

El tiempo compartido con Messi

El mediocampista paraguayo también se refirió a la experiencia y el aprendizaje que le dejó la posibilidad de compartir plantel con Lionel Messi en Inter Miami. “Estar en el mismo vestuario con él, fueron días previos de ansiedad. Cuando estuve con él, notás que se comporta como uno más. Eso lo hace más grande aún. Me sentí super cómodo desde el primer momento que compartí y estoy super agradecido de vivir esa experiencia”, señaló.

Y agregó: “Aprendí muchísimo de Leo. Habla poco, pero enseña mucho con lo que hace. A mi forma de ver, esa es la mejor forma de enseñar. Por eso para mí es el número uno”.

