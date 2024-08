El atletismo mundial atraviesa un momento de profundo análisis ante la presencia en los Juegos Paralímpicos de la italiana Valentina Petrillo, quien se convertirá en la primera persona trans en participar de este evento. Ante esto, los cuestionamientos y las polémicas han surgido.

Es que la atleta alemana Katrin Mueller-Rottgardt que competirá en la prueba de 200 metros ante la italiana, no ocultó sus dudas con respecto a su participación: “Básicamente, cada uno debería vivir la vida cotidiana como le resulte más cómoda. Pero a mí me resulta difícil en el deporte de competición”, declaró en diálogo con el periódico germano Bild.

“Ella (Petrillo) ha vivido y se ha formado como hombre durante mucho tiempo, por lo que existe la posibilidad de que sus exigencias físicas sean diferentes a las de alguien que nació mujer. Esto podría darle una ventaja”, insistió en la previa del inicio de las pruebas en París 2024.

Cabe recordar que ambas ya se ha enfrentado en otros eventos y la propia Mueller-Rottgardt, que tiene una discapacidad visual, reconoció que no había sido un problema: “Para mí no fue un foco porque no me afectó. Ni siquiera lo noté porque no podía verla. Fue recién después de la carrera que la gente empezó a hablar de lo masculina que parecía. No puedo juzgar eso”.

Valentina Petrillo junto a otras atletas durante el Campeonato de Para Atletismo 2023.

Quién es Valentina Petrillo

Valentina Petrillo, de 51 años, será la primera atleta trans de la historia de los Juegos Paralímpicos y participará de las pruebas de 200 y 400 metros.

A los 14 años fue diagnosticada con el síndrome de Stargadt que afecta a la visión y actualmente su capacidad visual es de 1 sobre 50. Por otro lado, luego de haber sido protagonista de una trayectoria como atleta masculina, en 2019 inició su transición y ahora competirá en la categoría femenina.

“He estado esperando este día durante tres años y en estos últimos tres años he hecho todo lo posible para ganármelo“, declaró Petrillo a BBC Sport hace algunas semanas.

Al recordar cómo fue su transición, reveló: “No lo había planeado. Estaba en la cama con mi esposa, a punto de quedarme dormida, y le dije: ‘¿Recuerdas que te dije que una vez me vestí de mujer?’ antes de decir: ‘En realidad, no fue una vez, lo hago todos los días’”.

Esa charla fue en 2017 y en 2019 empezó un tratamiento hormonal para poder competir en la categoría femenina. Tiempo después la Word Athletic dio el visto bueno y le permitió el cambio por lo que el CPI (Comité Paralímpico Internacional) no puso reparos en que pueda participar de las clasificaciones para los Paralímpicos de París.

Cabe recordar que como hombre ganó 11 títulos de atletismo y siendo atleta trans obtuvo dos medallas de bronce en el Campeonato de Para Atletismo Mundial de 2023.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024

Los Juegos Paralímpicos, uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo en la actualidad, se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2024 en París.

En esta oportunidad, los 22 deportes confirmados para los Juegos Paralímpicos 2024 son los siguientes: Parabádminton, boccia, fútbol para ciegos, goalball, Para Judo, Paracanoa, Paraecuestre, Para Tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, Para Tiro con arco, Para Atletismo, Para powerlifting, voleibol sentado, para natación, para remo, tiro deportivo, para taekwondo, para triatlón, rugby en silla de ruedas y para ciclismo.