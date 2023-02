La sinceridad de Campazzo tras la derrota de Argentina: "Es una cagada que no podamos estar en el Mundial"

El golpe duele. En lo más profundo. Ahí donde calan hondo las frustraciones y perduran en el tiempo. Se nota en los rostros la decepción, la tristeza, la desazón que genera un objetivo que estuvo tan cerca y se esfumó. República Dominicana, dirigida por el Che García, venció al equipo argentino en Mar del Plata por 79 a 75 y lo dejó afuera del próximo Mundial de básquet. Por primera vez desde 1982 habrá competencia sin albiceleste. Duele.

Y quien se hizo cargo de esa sensación fue nada menos que Facundo Campazzo. El base cordobés viajó desde Serbia para estar presente en la última ventana FIBA, en la que los dirigidos por Pablo Prigioni necesitaban ganar ambos partidos. Lo hicieron ante Canadá pero no pudieron en el decisivo.

“Calentura, es una verga, perdón. Una cagada, porque no jugamos bien, en el segundo tiempo nos secamos. Hay que darle mérito a Dominicana que hizo un partidazo. Mérito de ellos que nos supieron defender bien. Nosotros no pudimos sacar ventaja y nos secamos por momentos. Hicimos por momentos un juego muy evidente, pero bueno... Ahora hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando. No queda otra. Es esa la sensación, es mala, es fea. Pero bueno, prefiero estar con mis hermanos acá sintiendo esta sensación de mierda antes que entrar en otro lugar”, dijo en declaraciones a TyC Sports tras la derrota.

Argentina llegó a estar 17 puntos arriba de Dominicana, cuando todo parecía marchar de la mejor manera. "Hay que darle mérito a ellos que hicieron un trabajo muy bueno en defensa, aprovecharon que no pudimos estar certeros en ataque, tuvimos muchos descuidos en defensa, dejamos adelantar a jugadores que son peligrosos. Hay que seguir adelante, seguir trabajando, es una cagada que no podamos estrar en el Mundial pero la mentalidad ahora mismo debe ser pensar en lo siguiente y darle para adelante con este grupo", dijo Facu.

La gente dijo presente una vez más. Colmaron el Polideportivo, ovacionaron a los jugadores (hasta contaron con la presencia de varios famosos como Juan Martín Del Potro sentado en la tribuna) y por eso el cordobés les dedicó unas palabras a los que se acercaron. "A la gente gracias, estuvieron de primera, y perdón, disculpas de parte de todo el equipo. Dejamos todo".

Y valoró los viajes tanto de Gabriel Deck como de Nico Laprovíttola quienes disputaron los partidos correspondientes a sus equipos y luego viajaron para poder estar en La Feliz: "Si hay algo para destacar es el compromiso que tiene esta Selección para venir. Nico jugó ayer, Tortu jugó antes de ayer y están acá con nosotros. Pero a sacar conclusiones más adelante y agradecer a la gente que nos bancó en todo momento y a seguir trabajando".

Por último, habló de lo que significó estar en Argentina buscando la ansiada clasificación, que no se pudo dar en el último juego: "Estar en la Selección es lo más lindo que hay, es lo único para nosotros, cada vez que venimos acá lo disfrutamos mucho. Ahora hay que seguir estando con el mismo compromiso. Cuando las cosas van bien, tuvimos el comporomiso, cuando las cosas van mal seguimos necesitando ese mismo compromiso, esas mismas ganas de seguir escribiendo nuestro libro. Sé que habrá un par de paginas en blanco este año, pero seguir estando juntos, entrenando, hay que mirar para adelante y que pase rápido este año", cerró Campazzo, quebrado.