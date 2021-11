¡Llega el momento de la verdad! La FMS Argentina dará inicio a la cuarta temporada de liga este sábado, 4 de diciembre, a partir de las 16:30 horas (hora local) en Mendoza. Con todas las batallas confirmadas, la última gran novedad fue el bombazo que Papo finalmente no será baja. Pese a que no se haya dado a conocer, todo indica que el de Mar del Plata ingresará en lugar de Dtoke. Aunque, a estas alturas, todo puede ser...

El nuevo jurado de la FMS Argentina:

-Juan Ortelli

-Infranich

-CNO

-Obie Wan Shot

-Daro Dos Santos

FMS Argentina: Batallas confirmadas en la primera jornada

-Stuart vs. Katra

-Mecha vs. Naista

-Zaina vs. Wolf

-Tata vs. Klan

-Replik vs. Sub

-Larrix vs. Nacho

El enfrentamiento entre Replik y Sub se llevará a cabo debido a la ausencia justificada de MP, quien se encuentra en México por compromisos profesionales. Pese a que no se confirmó, el Juvenil iba a verse las caras con Papo.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la primera jornada de la FMS Argentina?

La cuarta temporada comenzará este sábado, 4 de diciembre, en el Multiespacio Luján de Cuyo (ex Feriagro), a partir de las 16:30 horas (hora local).

Hora por país:

Argentina: 16.30 horas

Chile: 16.30 horas

Uruguay: 16.30 horas

Paraguay: 16.30 horas

Bolivia: 15.30 horas

Colombia: 14.30 horas

Ecuador: 14.30 horas

Perú: 14.30 horas

México: 13.30 horas

Estados Unidos: 11.30 horas PT / 14.30 horas ET

¿Por dónde se podrá ver el evento EN VIVO?

La primera fecha de la FMS Argentina se podrá ver, EN VIVO y EN DIRECTO, por el canal de YouTube de Urban Roosters.