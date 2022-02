US Open 2009. Copa Davis 2016. Número tres del mundo. Campeón de Masters 1000 (Indian Wells 2018). Doble medallista olímpico. 22 títulos ATP. Todo eso consiguió Juan Martín del Potro. Además de este palmarés, el argentino tuvo que someterse a ocho operaciones: cuatro de muñeca (tres en la izquierda y una en la derecha) y cuatro en la rodilla, lo que limitó mucho su carrera (en total, estuvo seis temporadas sin poder competir).

"Tal vez sea más una despedida que una vuelta", comenzó hablando el de Tandil en la conferencia de prensa previa a reaparecer en el ATP 250 de Buenos Aires (NdeR: tras casi 1000 días, jugará vs. Fede Delbonis en primera ronda). De esa manera, la alegría por su retorno comenzó a empañarse de la dura realidad, que es el posible retiro del mejor tenista argentino desde Guillermo Vilas.

Por lo pronto, está confirmado que Delpo dispute, al menos, dos partidos más: luego del Argentina Open, estará en el ATP 500 de Río de Janeiro. Nada es casualidad, hace unos meses, el tenista de 33 años contó que en este 2022 iba a apostar más a lo sentimental. Y fue en esa ciudad brasileña en donde, en 2016, vivió un hito histórico en la historia del deporte argentino: logró la medalla de plata en los JJOO, contra todo pronóstico (barrió a Djokovic y Nadal).

Del Potro y su corazón de campeón van la batalla final. El The Last Dance del hombre de los milagros no tendrá nada que ver con ganar o no otro trofeo, sino de cumplir con su palabra: terminar su carrera dentro de una cancha y no en una conferencia de prensa. Su cabeza está tranquila: "Cumplí todos mis sueños en el tenis".

"No vengo por una vuelta milagrosa como en otras oportunidades. Sé las limitaciones que tengo con el físico. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. El tiempo dirá cómo me acomodo, cómo sigue mi salud... Sentí que podía ser ahora o nunca más. En estos años nunca pude entrenar como en estos últimos tres meses. Bajé 12 kilos e hice mucho esfuerzo. Será lo que tenga que ser. Será inolvidable",

La Torre de Tandil no confirmó que se retirará después de esta mini gira en Argentina y Brasil. Pero sí alertó a todos sobre lo que puede pasar en poco tiempo: "Convivo con el dolor, quiero vivir como una persona de 33 años normal". Pase lo que pase, decida lo que decida, no debería existir persona que pueda reprocharle nada. Ejemplo de perseverancia y resiliencia. Cuando todos se hubiesen dado por vencidos, él demostró que lo imposible es aquello que no se intenta. Ahora, es el momento de disfrutar. Gracias, Juan Martín...

Hace un tiempo, el argentino perdió a su padre, quien nunca pudo verlo jugar, en vivo, en el circuito ATP. Y en esta oportunidad, Delpo tendrá una espectadora más que especial en las gradas del Lawn Tennis... En medio del llanto, confirmó que Patricia, madre de la leyenda, estará presenciando el encuentro vs. Delbonis: "Nunca me vio jugar".

Después de 16 años, volverá a competir en el certamen argentino. La última y úna vez fue en el 2006: con solamente 17 años, siendo el 155° del mundo, recibió una Wild Card. En aquella ocasión, cayó en la primera ronda vs. el español Juan Carlos Ferrero (ex número uno del mundo) por 6-2, 4-6 y 6-4. Por ende, nunca pudo ganar un partido en el ATP de Buenos Aires...

Del Potro y Delbonis, amigos y compañeros de la gesta de Zagreb 2016, se vieron las caras en sólo una ocasión. el 12 de marzo del 2017, por el Master 1000 de Indian Wells, Juan Martín se impuo por 7-6 (5) y 6-3.

