El mundo del tenis se encuentra totalmente atravesado por un escándalo que tiene como protagonista a Novak Djokovic, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El serbio está varado en Australia debido a las imposiciones de ese país respecto a la pandemia del Coronavirus.

El actual número 1 del mundo ha mostrado varias veces su rechazo a la vacunación. Estas creencias chocan directamente con las restricciones del país oceánico, que no parece tener problema alguno en impedirle a la gran estrella disputar el Australian Open.

Esto generó un enorme debate en las redes sociales que retoma una discusión eterna: ¿puede un Estado obligar a un individuo a vacunarse?. El mismo llegó a la Argentina, donde dos excompañeros se pelearon a la vista de todo Twitter exponiendo sus argumentos.

Daniel Avellaneda, periodista deportivo, escribió: "Acá el problema lo generó #Australia, no Djokovic que sólo está defendiendo sus derechos individuales. Si no lo iban a dejar entrar al país, ¿por qué no le avisaron antes? Los dictadores querían un show. Lo están teniendo. Bien por el gobierno serbio que banca a Nole".

Martín Liberman, su gran amigo, no dudó en citar el mensaje y contestar: "Vos sos igual a Djokovic. Te gusta ir en contra de las normas. Fuiste por todas las canchas argentinas sin estar vacunado! Sos egoísta". ¡Durísimo!