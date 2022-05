De acá para allá, de agasajo en agasajo. La presencia de Gabriela Sabatini en París, cuando aún se está jugando Roland Garros, causó furor. La mejor tenista argentina de la historia disputará junto a Gisela Dulko el Trofeo de Leyendas organizado por el Grand Slam y nadie se quiso perder la chance de homenajearla. "Estoy muy nerviosa", contó en ESPN.

A sus 52 años y a 26 de haberse retirado del tenis -muy joven- no son muchas las veces que Gaby volvió a tomar el grip de su raqueta para disputar un partido. La última vez, que también fue un evento inolvidable, fue allá por el 2015, en una exhibición. Sólo se la volvió a ver seguido pegando ese revés mágico cuando recibió la invitación y comenzó en Buenos Aires con los entrenamientos para este torneo.

Tenía 26 años Sabatini cuando se retiró de las canchas. No sólo era joven sino que estaba vigente, pero hacía tiempo que no se la notaba disfrutar en el court. Perdió algunos partidos de esos que duelen no sólo por el resultado sino por la forma y en New York anunciaba que ya no era feliz haciendo lo que tan feliz hacía a quienes la seguían de cerca. Fueron 39 títulos (entre singles y dobles, entre ellos un US Open) y una medalla olímpica, en el año en el que además fue la abanderada argentina (y hasta aparece en el video de Whitnety Houston quien cantó el tema oficial de Seúl 88).

Hace tiempo que se la ve muy cercana a la legión argentina, en cada torneo que se disputa en el país o fuera de él y que casualmente la encuentra de visita. Jugadoras que no la vieron jamás jugando en vivo la admiran: Nadia Podoroska es una y ahora en Roland Garros visitó a Solana Sierra, quien está disputando el torneo junior y viene de una gran actuación en la Billie Jean King Cup.

"Me encontré con muchas jugadoras que no las veía desde que dejé de jugar. Necesitaba apartarme del tenis, de hecho no jugué al tenis por muchísimos años, a los torneos iba poco, después volví. Me acostaba estar relacionada, estaba agotada, no el tenis en si, sino todo lo que está alrededor. Siempre me gustó el deporte y después me dedique a correr tres horas, cinco horas, ja", contó en ESPN.

En su llegada a París no faltaron homenajes, uno de ellos en la casa de los Embajadores Argentinos en Francia. Hubo discurso -ella siempre tímida- y la presencia de figuras como Carlos Bianchi y Gonzalo Quesada, además de las autoridades. Además de Dulko, también estaban Mecha Paz y Florencia Labat.

"La competencia está. Es divertirse pero también algo de competencia. Siento un montón de nervios, cuando me entere que jugaba a las 11 de la mañana (6AM hora de Argentina) me paralicé, no estoy preparada, jaja", contó.

Quien recibió la invitación a participar del torneo -que por primera vez contará con un cuadro de 16 jugadoras, duplicando el número- fue Gisela Dulko, que logró convencer a Gaby de sumarse. "Tenía ganas de venir a Roland Garros este año, así que aceptamos", contó Sabatini.

Las rivales para el debut serán dos viejas conocidas de Gabriela: Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández, en la Suzanne Lenglen. También estarán participando Mary Pierce, Martína Navratilova, Flavia Penetta, Francesca Schiavone, Magdalena Maleva, entr otras estrellas. Pero ninguna brilla como Gaby.