Muchos argentinos hicieron promesas durante el Mundial de Qatar 2022 y tras la consagración de Lionel Messi y compañía debieron cumplir. Uno de ellos fue Juan Martín Del Potro.

El tandilense, ex número tres del mundo, doble medallista olímpico, campeón de Copa Davis 2016 y del US Open 2009, prometió algo en medio de la cita mundialista y lo recordó en las últimas horas. ¿Cumplirá?

+La promesa de Del Potro tras el Mundial de Qatar 2022

Delpo, en medio de la competencia más importante del fútbol, prometió que si la Selección Argentina levantaba la tercera copa mundial de su historia él iba a disputar el US Open 2023.

En las últimas horas, la Torre de Tandil habló en Site Tenis News y dejó su postura: "Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho".

+Del Potro y un repaso sobre su carrera

Juan Martín habló sobre su carrera y dijo lo siguiente: "Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera".

El último partido de Delpo fue en la primera ronda del Argentina Open 2022, contra Federico Delbonis, quien lo derrotó por 6-1 y 6-3.