En febrero del 2022, Juan Martín del Potro disputó el Argentina Open y cayó en primera ronda contra Federico Delbonis, en lo que podía ser su partido despedida del tenis profesional. ¿La razón? El tandilense no se había recuperado de su lesión en la rodilla y saltó a la cancha para tener, posiblemente, una última vez con el público argentino.

Pese a la emoción que se vivió en el estadio y que el propio Delpo sintió, por tener además a su madre en primera fila alentándolo (nunca antes lo había visto en vivo), el tenista no oficializó su retiro y dijo que no cerraba la ventana a un futuro regreso. Pero que esto no iba a ser su prioridad, sino que se enfocaría en recuperarse al 100% para no vivir con dolor.

Y en las últimas horas, el tandilense sorprendió a todos en sus redes sociales con un particular mensaje. A continuación, te contamos de qué se trata y qué pasará con su futuro.

+¿Vuelve Juan Martín del Potro al tenis?

En el transcurso de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un usuario de Twitter le escribió que "si Argentina es campeón tenés que jugar el US Open 2023", a lo que JMDP respondió: "Dale, hago lo posible".

Tras el título de la Albiceleste, de la mano de Lionel Messi, la cuenta oficial de la ATP le citó el tweet con dos ojitos y la respuesta de Delpo emocionó a todos: "¡Te actualizaré en unos días!".

Sólo quedará esperar ver qué sucederá con el pasar del tiempo. Lo que sí está claro es que los fanáticos del tenis ya sueñan con tener a Juan Martín nuevamente en las canchas.