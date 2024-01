Llega el primer fin de semana del 2024 y la actividad deportiva acompañará estos días de descanso con partidos de primer nivel Bolavip te acerca una nueva agenda para que sepas en qué canales van a transmitir los eventos en tu país y en qué horarios.

En el Ecuador de la temporada, los equipos de las principales ligas de Europa tendrán actividad en este fin de semana. La Serie A continuará con su competencia, mientras que en Inglaterra y en España los clubes afrontarán otra rueda de la FA Cup y la Copa del Rey, respectivamente.

En cuanto al tenis, se definirán los dos primeros ATP 250 de la temporada, con campeones coronados el domingo. Brisbane, con Rafael Nadal todavía en carrera tras casi un año de inactividad, y Hong Kong, son la previa del Abierto de Australia, el siguiente gran evento.

La NBA y la NFL continúan con sus temporadas regulares y ofreceran un abanico de partidos para disfrutar durante todo el fin de semana. Para los fanáticos de los deportes de motor, el viernes iniciará una nueva edición del Rally Dakar, a correrse en Arabia Saudita.

VIERNES 5 DE ENERO

Serie A

⚽ Bolonia vs. Genoa: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45hs

FA Cup

⚽ Brentford vs. Wolves: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:15 hs | 🇺🇸 PT 11:15 hs | 🇪🇸 20:15 hs

⚽ Fulham vs. Rotherham: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 11:30 hs | 🇪🇸 20:30 hs

⚽ Tottenham vs. Burnley: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Primeira Liga

⚽ Sporting Lisboa vs. Estoril: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:45hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 10:45 hs | 🇪🇸 19:45hs

⚽ Boavista vs. Porto: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:45 hs | 🇺🇸 PT 12:45 hs | 🇪🇸 21:45 hs

ATP 250 de Brisbane

🎾 Partidos de cuartos de final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:30 hs | 🇺🇸 PT 20:30 hs | 🇪🇸 05:30 hs

ATP 250 de Hong Kong

🎾 Partidos de cuartos de final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 02:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 01:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 00:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 23:00 hs | 🇺🇸 PT 21:00 hs | 🇪🇸 06:00 hs

NBA – Temporada regular

🏀 Boston Celtics vs. Utah Jazz: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. Oklahoma City Thunder: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Philadelphia 76ers vs. New York Knicks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Charlotte Hornets: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Houston Rockets vs. Minnesota Timberwolves: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. Portland Trail Blazers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Denver Nuggets vs. Orlando Magic: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Phoenix Suns vs. Miami Heat: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Rally Dakar

🏍️ Primera jornada: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:00 hs | 🇺🇸 PT 20:00 hs | 🇪🇸 05:00 hs

SÁBADO 6 DE ENERO

Serie A

⚽ Inter de Milán vs. Verona: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 03:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Frosinone vs. Monza: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Lecce vs. Cagliari: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Sassuolo vs. Fiorentina: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Copa del Rey

⚽ Lugo vs. Atlético de Madrid: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Espanyol vs. Getafe: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

⚽ Elche vs. Girona: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Huesca vs. Rayo Vallecano: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Alavés vs. Real Betis: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

⚽ Arandina vs. Real Madrid: ESPN, Star+, DAZN, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

FA Cup

⚽ Millwall vs. Leicester City: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 08:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:30 hs | 🇺🇸 PT 05:30 hs | 🇪🇸 13:30 hs

⚽ Sunderland vs. Newcastle: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 08:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 07:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:45 hs | 🇺🇸 PT 05:45 hs | 🇪🇸 13:45 hs

⚽ Stoke City vs. Brighton: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Chelsea vs. Preston: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

⚽ Middlesbrough vs. Aston Villa: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Amistosos

⚽ Borussia Dortmund vs. AZ Alkmaar: DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Basilea vs. Bayern Múnich: DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

Primeira Liga

⚽ Estrela vs. Vizela: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 16:30 hs

⚽ Farense vs. Gil Vicente: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:30 hs | 🇺🇸 PT 07:30 hs | 🇪🇸 16:30 hs

⚽ Arouca vs. Benfica: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Braga vs. V. Guimaraes: GolTV, Fanatiz

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

ATP 250 de Brisbane

🎾 Partidos de semifinales: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

Horario a confirmar

ATP 250 de Hong Kong

🎾 Partidos de semifinales: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

Horario a confirmar

NBA – Temporada regular

🏀 Indiana Pacers vs. Boston Celtics: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Washington Wizards vs. New York Knicks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Philadelphia 76ers vs. Utah Jazz: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Rally Dakar

🏍️ Segunda jornada: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:00 hs | 🇺🇸 PT 20:00 hs | 🇪🇸 05:00 hs

NFL – Temporada regular

🏈 Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

🏈 Indianapolis Colts vs. Houston Texans: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:15 hs | 🇺🇸 PT 17:15 hs | 🇪🇸 02:15 hs

DOMINGO 7 DE ENERO

Serie A

⚽ Empoli vs. Milan: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 03:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Torino vs. Napoli: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Udinese vs. Lazio: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Salernitana vs. Juventus: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Roma vs. Atalanta: ESPN, Star+, Paramount+, Movistar+, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Copa del Rey

⚽ Amorebieta vs. Celta de Vigo: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:00 hs | 🇺🇸 PT 03:00 hs | 🇪🇸 12:00 hs

⚽ Burgos vs. Mallorca: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:00 hs | 🇺🇸 PT 03:00 hs | 🇪🇸 12:00 hs

⚽ Castellón vs. Osasuna: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Racing de Ferrol vs. Sevilla: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Unionistas vs. Villarreal: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Eibar vs. Athletic Club: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Barbastro vs. Barcelona: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Málaga vs. Real Sociedad: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Tenerife vs. Las Palmas: ESPN, Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Copa de Francia

⚽ Lens vs. Mónaco: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 05:30 hs | 🇪🇸 14:30 hs

⚽ Pontarlier vs. Lyon: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 05:30 hs | 🇪🇸 14:30 hs

⚽ Thionville vs. Marsella: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 05:30 hs | 🇪🇸 14:30 hs

⚽ Revel vs. PSG: ESPN, Star+, DAZN, Fanatiz, beIN Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

FA Cup

⚽ Manchester City vs. Huddersfield: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Nottingham Forest vs. Blackpool: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ West Ham vs. Bristol City: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Arsenal vs. Liverpool: ESPN, Star+, Claro, GUIGO, Paramount+, Csport.tv, Telemundo, Universo, NBC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 12:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 11:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:30 hs | 🇺🇸 PT 08:30 hs | 🇪🇸 17:30 hs

ATP 250 de Brisbane

🎾 Final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

Horario a confirmar

ATP 250 de Hong Kong

🎾 Final: ESPN, Star+, Movistar+, Tennis TV

Horario a confirmar

NBA – Temporada regular

🏀 Cleveland Cavaliers vs. San Antonio Spurs: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. Portland Trail Blazers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

🏀 Orlando Magic vs. Atlanta Hawks: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Sacramento Kings vs. New Orleans Pelicans: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Denver Nuggets vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Phoenix Suns vs. Memphis Grizzlies: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Golden State Warriors vs. Toronto Raptors: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers: League Pass, NBA TV, Star+, DirecTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:30 hs | 🇺🇸 PT 18:30 hs | 🇪🇸 03:30 hs

Rally Dakar

🏍️ Tercera jornada: ESPN, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 00:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 23:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:00 hs | 🇺🇸 PT 20:00 hs | 🇪🇸 05:00 hs

NFL – Temporada regular

🏈 Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Cincinnati Bengals vs. Cleveland Browns: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Detroit Lions vs. Minnesota Vikings: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 New England Patriots vs. New York Jets: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Green Bay Packers vs. Chicago Bears: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 New York Giants vs. Philadelphia Eagles: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Washington Commanders vs. Dallas Cowboys: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:25 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:25 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:25 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:25 hs | 🇺🇸 PT 13:25 hs | 🇪🇸 22:25 hs

🏈 Miami Dolphins vs. Buffalo Bills: ESPN, Fox Sports, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 17:20 hs | 🇪🇸 02:20 hs