Sobran las sonrisas. Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro ya están en Mar del Plata, con la pilcha que mejor les queda: la de la Selección. Los dos exNBA formarán parte del equipo que buscará la clasificación al Mundial en la última fecha FIBA que se realizará en La Feliz, justamente.

Argentina se enfrentará el jueves 23 desde las 21.40 a Canadá, cerrando su participación el domingo 26 ante República Dominicana (21.10hs). El equipo de Prigioni registra actualmente un récord de 7-3 y llega a esta ventana en el cuarto lugar del Grupo E.

El envión de Campazzo

Campazzo, que aún está imposibilitado de jugar la Euroliga con el Estrella Roja al menos hasta el 1° de marzo, viene de ser campeón Copa Radivoj Korac en Serbia. Lo hizo junto con su compañero, quien también está en Mardel, Luca Vildoza.

Atrás quedó su salida de la NBA aunque tras el título en su nuevo equipo habló sobre la despedida de los Dallas Mavericks: "Hacía mi trabajo, me entrenaba, hacía las tareas extras, me quedaba tirando y esperando mi oportunidad. Pero no todo resultó como pretendía, porque me enteré que me cortaban por Twitter", relató.

La otra salida

Hace apenas unos días, la NBA se quedó sin argentinos cuando se confirmó la salida de Leandro Bolmaro de Utah Jazz. Aún sin definiciones sobre su futuro, si volverá o no a Europa, el cordobés se sumó al equipo de Prigioni y ya puso la mente en lo que se viene.

Los rivales

Canadá llega como líder invicto (10-0) y por Eliminatorias venció en su último compromiso a Panamá por 112 a 71 en condición de local. En tanto República Dominicana (7-3) viene de derrotar 72 a 68 a Venezuela en Santo Domingo.

Al finalizar esta ventana los tres mejores equipos de cada grupo, más el mejor cuarto equipo, se clasificarán para el Mundial 2023. En total serán 7 los equipos del continente que conseguirán su pase a la Copa del Mundo. En el otro grupo se ubican EE.UU (8-2), Brasil (7-3), Puerto Rico (6-4), México (6-4), Uruguay (5-5) y Colombia (3-7).

Los citados de Prigioni

Las entradas

Ambos partidos se jugarán en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, ubicado en Juan B Justo y España. Los precios de las entradas van desde los 6.000 pesos a los 18.000 y se pueden encontrar en Tuentrada.com.

Cómo verlos

Los partidos se podrán ver por DirecTV Sports y TyC Sports.