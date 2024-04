Su nombre es Sara Duque y en Argentina es popularmente conocida por ser la traductora de Julián Álvarez. Aunque más que traductora, fue quien le enseñó y ayudó a comunicarse en los inicios de la Araña en Manchester. No solamente trabaja con el ex River, sino con varios futbolistas y tampoco solamente tiene ese título.

Sara Duque, nacida en Portugal, domina a la perfección el español, inglés, francés, alemán y, lógicamente, el portugués. Además de ayudar a distintos deportistas con el idioma, es abogada deportiva y también tiene un máster en Psicología y Coaching Deportivo. En los últimos días estuvo en Argentina, donde afirma sentirse sumamente cómoda y realizó un viejo bien futbolero.

Primera parada, la Bombonera

El pasado 16 de abril, Boca recibió a Godoy Cruz por la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. En la platea preferencial estuvo Sara Duque, quien se sabe querida por los hinchas de River y, para evitar su “enojo” escribió en su cuenta de Instagram: “Boca vs. Godoy Cruz, que partidazo! Hinchas de River, CALMINHA! No se pueden enojar con Sarinha porque no es ella, es Penélope, uno de sus muchos personajes de Sara. Con respecto a Sara, aún está decidiendo que equipo apoyar en Argentina”.

Segunda parada, Copa Libertadores

Exactamente una semana más tarde de su visita a la Bombonera, Sara Duque dijo presente en Uno para ver el duelo entre Estudiantes y Gremio por la Copa Libertadores. La portuguesa expresó su alegría en su cuenta de Instagram: “Noche de Libertadores y mi primer partido en la cancha de Estudiantes. Los hinchas argentinos nunca decepcionan. Nunca he visto una hinchada tan apasionada y enérgica como la argentina. ¿Cómo hacen para cantar y saltar desde el principio hasta el final del partido?

Tercera parada, el River Camp

Su última parada futbolera fue en el River Camp. El pasado viernes 26 de abril, Sara Duque dijo presente en el predio del Millonario en Ezeiza. Además de recorrer las instalaciones, tuvo una charla con los chicos de la Reserva. Si bien no tuvo la posibilidad de ver un partido del equipo de Demichelis en esta oportunidad, ya lo había hecho en 2023 cuando estuvo en el país.