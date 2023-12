El pasado lunes se cumplió el primer aniversario de la obtención del Mundial de Qatar. Varios de los campeones del mundo utilizaron sus redes sociales para celebrar el primer aniversario y Nicolás Otamendi lo hizo de una manera bastante particular. El central posó con la Copa del Mundo y con la cara cubierta por una especie de pasamontañas.

Poco tiempo después de la publicación, Pablo Migliore realizó un comentario que no pasó desapercibido: “Hermano te parecés a uno que entró a la cancha de Belgrano en 2011 jaja, igual te quiero”, acompañado por el emoji de un fantasma, haciendo alusión al descenso de River en 2011. En el partido de ida de la promoción, ingresaron algunos inadaptados al campo de juego con las caras tapadas y amenazaron a los jugadores.

La respuesta de Otamendi a Migliore

Nicolás Otamendi no dejó pasar el comentario del ex arquero de Boca, que es confeso fanático del club de la Ribera. Ota respondió simplemente con un “09.12”, fecha en la que River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu. Pese a que nunca jugó en el Millonario, Nicolás Otamendi es confeso fanático del club de Núñez y este no es el primer cruce que tiene con Pablo Migliore en redes. Cabe aclarar que es en tono amistoso.

Otamendi, el deseo de los hinchas de River

Desde que Nicolás Otamendi confesó ser fanático de River, los hinchas se ilusionaron con su posible llegada al club, algo que no sucedió y pareciera difícil que sucede en el futuro. Sin ir más lejos, en el último mercado de pases hubo contactos entre la dirigencia del club de Núñez y el futbolista, pero finalmente decidió extender su contrato con Benfica.

Ota, que actualmente tiene 35 años, firmó contrato con el gigante portugués hasta 2025, por lo que pensar en un paso por el Millonario es prácticamente una utopía.