Fue una fiesta, que comenzó en el Malvinas Argentinas en la Ciudad de Buenos Aires y terminó en el estadio Claudio Newell de Rosario. La Selección Argentina de futsal disfrutó del aliento con su gente y se llevó dos victorias ante Vietnam, dirigido nada menos que por Diego Giustozzi, el DT con el que la Argentina salió campeona del mundo en 2016. Un lujo.

El estadio lució colmado para recibir a una Selección que llegó con sus figuras a una ciudad en la que ya había jugado el año pasado ante Paraguay. Y fue victoria para el equipo nacional por 3 a 0, abriendo el marcador a los 15 de la primera etapa gracias a la definición de Pablo Vidal tras gran jugada colectiva, que tuvo protagonismo de Ángel Claudino.



El complemento arrancó con todo, y fue Claudino justamente quien marcó al minuto de juego el 2-0, ventaja que luego estiró Nicolás Rosa convirtiendo un gran gol, pisada mediante para dejar tirado al arquero rival.

El primer partido, disputado en el estadio de Argentinos Juniors, había terminado con victoria albiceleste por 4 a 1. Argentina viene de ser medalla de oro en los Juegos Odesur 2022, además de ser el vigente campeón de América, título que obtuvo en febrero del año pasado al vencer a Paraguay en la final, tras haber eliminado a Brasil en penales.

Duelo de amigos

Además de Argentina y Vietnam se enfrentaron dos amigos y “hermanos” como ellos mismos se definen: Matías Lucuix, DT de Argentina, y Diego Giustozzi. Ambos habían dado una charla horas antes del segundo partido en la Asociación Rosarina de Fútbol. Los dos fueron artífices del título mundial logrado por el equipo nacional en 2016.

“Es un hermano de la vida, tengo la posibilidad de estar en este lugar gracias a él. Nos conocemos mucho”, dijo Lucuix en la previa. Matías es señalado como uno de los mejores jugadores de futsal que dio el país, logró la medalla de bronce en los Juegos Odesur 2006 en Buenos Aires, y la de plata en los Juegos Panamericanos de 2007, en Río de Janeiro. Pero en el 2012 una grave lesión lo alejó de las canchas y su carrera como deportista quedó trunca. Tres años después de intentarlo, anunció su retiro en 2015.

Fue en ese momento que su entrenador le dio una mano y lo sumó a su cuerpo técnico en la Selección: no podía dejar que su talento dentro de la cancha no fuera aprovechado también fuera de la misma. Y juntos comandaron a la Selección a su primer título Mundial. Además, Matías estuvo comandando la Sub 17 que obtuvo la medalla de Plata en el Sudamericano de Brasil en el 2016 y la Sub 19 consiguió con puntaje ideal la Liga Sudamericana 2017 en Buenos Aires.

Pase de mando

En el 2018, Giustozzi decidió dar un paso al costado y dejar a su amigo como reemplazante. Fue allí cuando Lucuix asumió como entrenador principal, logrando el subcampeonato mundial en el 2021 y la Copa América 2022, además del oro en los Odesur.

El futsal femenino presente

El plantel femenino se prepara para la Copa América que se disputará en el país y por eso aprovechó el viaje a Rosario para también formar parte de la fiesta rosarina. En la previa se enfrentaron ante un combinado de la Liga Rosarina de Fútbol. El primer tiempo del cotejo terminó 2-0 en favor de la Albiceleste, gracias a los goles de Sofía Chávez y Rocío Díaz. En el complemento, en tanto, el rumbo fue similar, y Argentina marcó de la mano de Sofía Pinoli, para sellar el 3-0.