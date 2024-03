El cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel reconoció que ha mantenido varias conversaciones que podrían derivar en su regreso a la Fórmula 1, aunque se encargó de aclarar que todavía no tiene nada en concreto. Su última temporada fue en 2022, con Aston Martin, para luego anunciar su retiro utilizando las redes sociales y explicando que deseaba poder compartir más tiempo con su familia.

La posibilidad de que el alemán vuelva a competir en la máxima categoría del automovilismo depende principalmente de esa cuestión familiar, tal y como se encargó de reconocer en diálogo con RTL: “A veces es como si un hijo me dijera: ‘Papá, no hagas eso. Estarás fuera mucho tiempo’. He disfrutado mucho el último año y medio con los niños y espero que ellos también lo hayan hecho“, señaló.

Y agregó: “Tal vez piense de otra manera, pero de momento todo va muy bien. Y, por supuesto, eso es algo importante. Por supuesto que te pasa por la cabeza y piensas en ello. Pero sé desde mi época cómo quiero planificarlo todo y sé lo mucho que implica. Se trata entonces de mucho más que esas 24 carreras”.

En los últimos días, hubo distintos episodios que pusieron sobre la mesa la posibilidad concreta de un regreso de Vettel al automovilismo. Viene de probar recientemente el Porsche 963 LMDh que correrá las 24 Horas de Le Mans y también de reunirse con Toto Wolff, director ejecutivo de la escudería Mercedes.

Sobre el encuentro con el expiloto y directivo, el tetracampeón mundial explicó: “Sigo teniendo planes, espero que dentro de la Fórmula 1 y este año. Queda por verse si eso sucederá. Esa es también una razón por la que hablé con Toto, entre otros. Por supuesto, también hablamos de la situación en Mercedes, pero no específicamente de ocupar el asiento”.

De las palabras del alemán se desprende que su regreso a la Fórmula 1 no está limitado exclusivamente a hacerlo como piloto y es precisamente una opción diferente la que le permitiría poder hacer convivir su pasión por el automovilismo con ese deseo que mantiene de pasar más y mejor tiempo en familia.

Las coronaciones de Vettel en la Fórmula 1

Sebastian Vettel tiene cuatro campeonatos y tres subcampeonatos en la Fórmula 1 que prueban a las claras que ha dominado una época. Su primera coronación llegó en la temporada 2010 y logró luego otros tres campeonatos consecutivos (2011, 2012 y 2013) siempre con Red Bull.

Wolff se refirió al reemplazo para Hamilton

Confirmado ya que Lewis Hamilton correrá con Ferrari la próxima temporada, Toto Wolff avanzó que en Mercedes tienen varios candidatos a ocupar su asiento y sus palabras también llevaron a pensar en Sebastian Vettel. “Tenemos algunas opciones realmente interesantes para nosotros, desde un joven con un súper talento, hasta uno veterano y muy experimentado. Por supuesto que en la mira están Fernando Alonso, una opción muy emocionante; y Carlos Sainz, un piloto muy bueno”, dijo.