El ex futbolista de Boca fue comparado con el actor británico, que personificó a Spiderman en varias películas, por su nuevo look.

Desde que llegó a Inglaterra, el Colo Barco se destacó en más de una oportunidad por sus looks, bastante fuera de lo habitual. Siguiendo las tendencias de la última moda, el futbolista de Brighton dio que hablar por vestirse de manera inusual y llamativa. Pero en esta oportunidad, el Colo se convirtió en tendencia en las redes sociales sin quererlo.

Tom Holland, actor británico que se hizo popular por interpretar a Billy Elliot en sus comienzos y más acá en el tiempo a Spiderman en varias películas, se cambió el look y quedó bastante parecido al ex lateral por izquierda de Boca. De inmediato, en Twitter, varios usuarios comenzaron a realizar la comparación y no faltaron los comentarios graciosos.

El presente de Barco en Brighton

A diferencia de la pasada temporada, Brighton no está haciendo un buen papel en la Premier League. Actualmente, se encuentra en el puesto número 12 y si bien no está comprometido con el descenso, la realidad es que tampoco pelea por meterse en las competiciones europeas de la próxima temporada. En lo que respecta al Colo Barco, desde que llegó al equipo inglés solamente jugó cuatro partidos, tres por Premier y uno por FA Cup: todos ellos con derrota para su equipo.

La conflictiva salida de Boca

El vínculo entre Valentín Barco y la dirigencia de Boca nunca fue sencillo. Todo terminó mal cuando el lateral decidió marcharse por la cláusula de recisión, la cual tenía un valor muy bajo para las expectativas que hay con él. La misma era de 10 millones de dólares y si bien la intención del Xeneize fue aumentarla en más de una oportunidad, la postura del futbolista siempre fue clara y no hubo manera de negociar.

Juan Román Riquelme. (Foto: Getty).

Tras la salida del jugador, el propio Juan Román Riquelme expresó públicamente su descontento con la actitud tanto de Valentín Barco como también del Brighton. Inclusive, el presidente de Boca, llegó a proponer que analizará a futuro no ponerles cláusulas de salida a sus futbolistas para evitar este tipo de situaciones, aunque también pidió que haya intervención de la AFA para no permitir la sangría de futbolistas jóvenes, tal como sucede hace bastantes años en nuestro fútbol.

