Saúl Canelo Álvarez vuelve a pelear con un boxeador mexicano después de siete años. El tetracampeón (CMB, AMB, FIB y OMB) de los supermedianos se verá las caras en el T Mobile de Las Vegas el próximo sábado ante Jaime Munguia, el retador de 27 años oriundo de Tijuana que se caracteriza por ser noqueador. Será la pelea más importante de la historia de Munguia, quien se aseguró cobrar 2 millones de dólares. Se viene una de las veladas de boxeo más importantes de 2024.

El conflicto en la presentación de la pelea, que se realizó el pasado miércoles en Las Vegas, no fue entre los dos protagonistas del combate, pero sí entre uno de ellos -Canelo Álvarez- y el promotor del otro -Óscar de la Hoya- y allí hubo amenazas de golpes, declaraciones cruzadas y un viejo resquemor de una situación que llegó a la justicia en 2020.

Mientras se presentaba la pelea, Canelo Álvarez se levantó de su silla y encaró a de la Hoya, con gran pasado en el boxeo y en principio le soltó algunos insultos. Óscar de la Hoya también se levantó y los organizadores tuvieron que intervenir para que la situación no escale más. Munguia, que tiene como promotor a de la Hoya se quedó sentado en su silla en todo momento, quedando ajeno por completo al conflicto.

Jaime Minguia. (Foto: IMAGO).

¿Qué dijo Canelo sobre Óscar de la Hoya?

Minutos más tarde, Canelo agarró el micrófono y disparó con munición pesada contra de la Hoya: “A este imbécil, intento de persona que tengo a lado que no se le olvide que vine a Estados Unidos siendo ya ‘el Canelo’. Él solo lucró con mi nombre, ganó dinero por mí. Solo les roba a sus boxeadores. Éste es una lacra del boxeo. Quien esté con él, meta a sus abogados porque seguramente le está robando y a lo único que viene es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”.

Óscar de la Hoya no se quedó callado y le respondió

“Creo que debo responderle al que ayudé a ser una estrella. Tengo respeto por Canelo como boxeador, pero me ha faltado el respeto los últimos meses. Se la pondré fácil: en mi vida he cometido muchos errores, de los que me he rehabilitado”, retrucó Óscar de la Hoya.

Además, agregó: “¿Quién carajos es el desleal aquí? El que salta de promotor en promotor, de contrato en contrato con estaciones de televisión. Creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera, que se pudra, al carajo”.

Inmediatamente, Canelo lo interrumpió y le dijo en la cara : “Tienen que escribirle lo que tiene que decir este pinche maricón cabrón. ¿Quién lo escribe? Tú no haces nada, eres un pendejo, lo escriben los que están detrás de ti”.

¿Cuándo y por qué surge el conflicto entre Canelo y de la Hoya?

En 2018, Canelo Álvarez firmó un contrato con Golden Boy Promotios -empresa de Óscar de la Hoya- y la plataforma de transmisión en directo DAZN. El mismo era por once peleas en cinco años a cambio de 365 millones de dólares. Dicho contrato convirtió a Saúl Álvarez en el deportista mejor pago del mundo. Luego de algunos problemas, Canelo y Golden Boy Promotions fueron a la justicia en septiembre de 2020 por incumplimiento de contrato.