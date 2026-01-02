Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rally Dakar

Dónde se corre el Rally Dakar 2026 y por qué no se hizo más en Argentina

Desde el sábado 3, la naturaleza pone a prueba a los pilotos más destacados del mundo, pero lejos de Sudamérica como desde hace años.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Comienza la acción del Rally Dakar 2026.
© GettyComienza la acción del Rally Dakar 2026.

Este sábado 3 de enero comienza el Rally Dakar 2026 como todos los años. En esta ocasión, consta de 13 etapas y casi 8.000 kilómetros de distancia para celebrar la 48° edición. El punto de largada y llegada será Yanbu, luego realizarán un recorrido circular y se adentrará en una de las dunas más temibles del planeta, en este evento que pone a prueba a los pilotos más destacados del mundo.

En esta oportunidad y al igual que en los últimos años, Medio Oriente será la sede de la competición más apasionante del mundo motorizado. Durante el recorrido, los corredores bordearán el Mar Rojo antes de dar la vuelta hacia destino final. Así, la tierra sumamente adversa de la península arábiga volverá a ser el escenario de la competición anual organizada por la ASO.

Lo cierto es que Arabia Saudita es la sede del Rally Dakar 2026. Esta disciplina que reúne motos, autos, camiones y las categorías especiales, además de que esta vez cuenta con el condimento especial de dos Etapas Maratón. Esta novedad consta de dos jornadas donde los protagonistas no podrán recibir asistencia de sus equipos mecánicos y deberán arreglárselas por su cuenta en el desierto.

Tweet placeholder

¿Por qué no se hace más en Argentina y Sudamérica?

En pocas palabras, por problemas presupuestarios y de seguridad. Por ejemplo, en 2015 el que desistió fue Chile, por los desastres naturales que dejó el recordado Terremoto de Illapel (8.4) y su posterior tsunami. Por otra parte, Argentina se bajó por conflictos vinculados a la financiación debido a su crisis económica. En 2019 Bolivia se retiró definitivamente y se cambió la sede.

Esta cuestión obligó a la Amaury Sport Organisation a buscar nuevas ubicaciones que coincidan con la naturaleza típica de Sudamérica. Fue así como encontró en Arabia Saudita un país con la geografía ideal y un gran apoyo económico para realizar la competencia. Por ese motivo, es la nación en la que se desarrolla el evento desde 2020 hasta la actualidad y así seguirá por varios años.

Publicidad
Rally Dakar 2018 en Argentina. (Getty Images)

Rally Dakar 2018 en Argentina. (Getty Images)

Qué canal pasa el Rally Dakar 2026: dónde ver EN VIVO y ONLINE la competición de rally más exigente del mundo

ver también

Qué canal pasa el Rally Dakar 2026: dónde ver EN VIVO y ONLINE la competición de rally más exigente del mundo

Dónde ver el Dakar 2026

Para los fanáticos que quieran seguir la carrera desde Argentina, habrá que ajustar el reloj, ya que la actividad suele comenzar entre la 01:00 y las 03:30 de la madrugada. La transmisión estará a cargo de América TV y las señales de ESPN. Además, se podrá seguir a través de Disney+ Premium con un resumen diario.

El recorrido, día por día

  • Sábado 3/1: Prólogo en Yanbu (23 km).
  • Domingo 4/1: Etapa 1 (Yanbu a Yanbu).
  • Lunes 5/1: Etapa 2 (Yanbu a Al-Ula).
  • Martes 6/1: Etapa 3 (Al-Ula a Al-Ula).
  • Miércoles 7/1: Etapa 4 (Maratón Parte 1).
  • Jueves 8/1: Etapa 5 (Maratón Parte 2 hasta Hail).
  • Viernes 9/1: Etapa 6 (Hail a Riad).
  • Sábado 10/1: Día de Descanso en Riad.
  • Domingo 11/1: Etapa 7 (Riad a Wadi ad-Dawasir).
  • Lunes 12/1: Etapa 8 (Wadi ad-Dawasir). Salida en masa.
  • Martes 13/1: Etapa 9 (Maratón Parte 1).
  • Miércoles 14/1: Etapa 10 (Maratón Parte 2 en Bisha).
  • Jueves 15/1: Etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah).
  • Viernes 16/1: Etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu).
  • Sábado 17/1: Etapa 13 y Podio final en Yanbu.
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Este sábado 3 de enero de 2026 marca el inicio de una nueva aventura en el desierto con el Rally Dakar 2026, para la 48° edición.
  • Dejó de realizarse en Argentina por problemas de financiamiento, Chile por desastres naturales y Bolivia optó por retirarse.
  • La mudanza definitiva a Arabia Saudita desde 2020 permitió a la ASO estabilizar la competencia tras los vaivenes económicos de Sudamérica.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Jugó 129 partidos en River, ganó la Libertadores con Gallardo y anunció su retiro tras cinco meses sin club
River Plate

Jugó 129 partidos en River, ganó la Libertadores con Gallardo y anunció su retiro tras cinco meses sin club

Kolo Muani explicó por qué rechazó jugar en Atlético de Madrid con Julián Álvarez: “En mi círculo no encajaba”
Fútbol europeo

Kolo Muani explicó por qué rechazó jugar en Atlético de Madrid con Julián Álvarez: “En mi círculo no encajaba”

River presentó la lista de convocados para la pretemporada en San Martín de los Andes
River Plate

River presentó la lista de convocados para la pretemporada en San Martín de los Andes

La sorpresiva opinión de Daniel Passarella sobre Marcelo Gallardo como DT de River: “Tiene cosas mías”
River Plate

La sorpresiva opinión de Daniel Passarella sobre Marcelo Gallardo como DT de River: “Tiene cosas mías”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo