Dónde se corre el Rally Dakar 2026 y por qué no se hizo más en Argentina

Este sábado 3 de enero comienza el Rally Dakar 2026 como todos los años. En esta ocasión, consta de 13 etapas y casi 8.000 kilómetros de distancia para celebrar la 48° edición. El punto de largada y llegada será Yanbu, luego realizarán un recorrido circular y se adentrará en una de las dunas más temibles del planeta, en este evento que pone a prueba a los pilotos más destacados del mundo.

En esta oportunidad y al igual que en los últimos años, Medio Oriente será la sede de la competición más apasionante del mundo motorizado. Durante el recorrido, los corredores bordearán el Mar Rojo antes de dar la vuelta hacia destino final. Así, la tierra sumamente adversa de la península arábiga volverá a ser el escenario de la competición anual organizada por la ASO.

Lo cierto es que Arabia Saudita es la sede del Rally Dakar 2026. Esta disciplina que reúne motos, autos, camiones y las categorías especiales, además de que esta vez cuenta con el condimento especial de dos Etapas Maratón. Esta novedad consta de dos jornadas donde los protagonistas no podrán recibir asistencia de sus equipos mecánicos y deberán arreglárselas por su cuenta en el desierto.

¿Por qué no se hace más en Argentina y Sudamérica?

En pocas palabras, por problemas presupuestarios y de seguridad. Por ejemplo, en 2015 el que desistió fue Chile, por los desastres naturales que dejó el recordado Terremoto de Illapel (8.4) y su posterior tsunami. Por otra parte, Argentina se bajó por conflictos vinculados a la financiación debido a su crisis económica. En 2019 Bolivia se retiró definitivamente y se cambió la sede.

Esta cuestión obligó a la Amaury Sport Organisation a buscar nuevas ubicaciones que coincidan con la naturaleza típica de Sudamérica. Fue así como encontró en Arabia Saudita un país con la geografía ideal y un gran apoyo económico para realizar la competencia. Por ese motivo, es la nación en la que se desarrolla el evento desde 2020 hasta la actualidad y así seguirá por varios años.

Rally Dakar 2018 en Argentina. (Getty Images)

Dónde ver el Dakar 2026

Para los fanáticos que quieran seguir la carrera desde Argentina, habrá que ajustar el reloj, ya que la actividad suele comenzar entre la 01:00 y las 03:30 de la madrugada. La transmisión estará a cargo de América TV y las señales de ESPN. Además, se podrá seguir a través de Disney+ Premium con un resumen diario.

El recorrido, día por día

Sábado 3/1: Prólogo en Yanbu (23 km).

Domingo 4/1: Etapa 1 (Yanbu a Yanbu).

Lunes 5/1: Etapa 2 (Yanbu a Al-Ula).

Martes 6/1: Etapa 3 (Al-Ula a Al-Ula).

Miércoles 7/1: Etapa 4 (Maratón Parte 1).

Jueves 8/1: Etapa 5 (Maratón Parte 2 hasta Hail).

Viernes 9/1: Etapa 6 (Hail a Riad).

Sábado 10/1: Día de Descanso en Riad.

Domingo 11/1: Etapa 7 (Riad a Wadi ad-Dawasir).

Lunes 12/1: Etapa 8 (Wadi ad-Dawasir). Salida en masa.

Martes 13/1: Etapa 9 (Maratón Parte 1).

Miércoles 14/1: Etapa 10 (Maratón Parte 2 en Bisha).

Jueves 15/1: Etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah).

Viernes 16/1: Etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu).

Sábado 17/1: Etapa 13 y Podio final en Yanbu.

