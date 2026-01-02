Es tendencia:
Qué canal pasa el Rally Dakar 2026: dónde ver EN VIVO y ONLINE la competición de rally más exigente del mundo

Con 13 etapas y casi 8.000 kilómetros de desafío, una de las competiciones más exigentes del mundo dará inicio este sábado en Arabia Saudita.

Por Bruno Carbajo

El Rally Dakar 2026 está listo para comenzar.
El 2026 arranca a pura velocidad en el desierto. Este sábado 3 de enero, los motores volverán a rugir en Arabia Saudita para dar inicio a la 48° edición del Rally Dakar. La competencia, que ya se convirtió en un clásico de enero, promete dos semanas de exigencia extrema uniendo la ciudad de Yanbu (punto de largada y llegada) a través de un recorrido circular que bordeará el Mar Rojo y se adentrará en las dunas más temibles del planeta.

La caravana, compuesta por motos, autos, camiones y las categorías especiales, deberá completar un total de 13 etapas hasta la bandera a cuadros del sábado 17 de enero. En el medio, los pilotos enfrentarán casi 8.000 kilómetros de travesía, con el condimento especial de dos Etapas Maratón, jornadas donde no podrán recibir asistencia de sus equipos mecánicos y deberán arreglárselas por su cuenta en el desierto.

Dónde ver el Dakar 2026

Para los fanáticos que quieran seguir la carrera desde Argentina, habrá que ajustar el reloj, ya que la actividad suele comenzar entre la 01:00 y las 03:30 de la madrugada. La transmisión estará a cargo de América TV y las señales de ESPN. Además, se podrá seguir a través de Disney+ Premium con un resumen diario.

La legión argentina en el Dakar 2026

Argentina vuelve a decir presente con una delegación de peso. Las miradas estarán puestas en la categoría Challenger, donde el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini saldrá a defender su título mundial. En moto, dirá presente el siempre candidato Luciano Benavides (KTM), mientras que su hermano, Kevin Benavides, da el salto a los autos (categoría Challenger). También habrá acción en SSV con el debutante Manuel Andújar (campeón en cuatriciclos) y Jeremías González Ferioli.

El recorrido, día por día

  • Sábado 3/1: Prólogo en Yanbu (23 km).
  • Domingo 4/1: Etapa 1 (Yanbu a Yanbu).
  • Lunes 5/1: Etapa 2 (Yanbu a Al-Ula).
  • Martes 6/1: Etapa 3 (Al-Ula a Al-Ula).
  • Miércoles 7/1: Etapa 4 (Maratón Parte 1).
  • Jueves 8/1: Etapa 5 (Maratón Parte 2 hasta Hail).
  • Viernes 9/1: Etapa 6 (Hail a Riad).
  • Sábado 10/1: Día de Descanso en Riad.
  • Domingo 11/1: Etapa 7 (Riad a Wadi ad-Dawasir).
  • Lunes 12/1: Etapa 8 (Wadi ad-Dawasir). Salida en masa.
  • Martes 13/1: Etapa 9 (Maratón Parte 1).
  • Miércoles 14/1: Etapa 10 (Maratón Parte 2 en Bisha).
  • Jueves 15/1: Etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah).
  • Viernes 16/1: Etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu).
  • Sábado 17/1: Etapa 13 y Podio final en Yanbu.
Datos clave

  • El Rally Dakar 2026 comienza el 3 de enero en Yanbu, Arabia Saudita.
  • Kevin Benavides debutará en la categoría Challenger y Luciano Benavides competirá en motos.
  • La competencia tendrá 13 etapas y finalizará el 17 de enero tras 8.000 kilómetros.
