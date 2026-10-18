Brighton vs. Crystal Palace en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Brighton y Crystal Palace se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Crystal Palace este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton llega con el envión de tres triunfos consecutivos y la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Crystal Palace, en cambio, necesita un resultado que lo saque de la mitad baja de la Premier League.

El local pelea los puestos de arriba y una victoria lo deja aún más cerca de las posiciones europeas. Para Crystal Palace el objetivo es otro: cortar la irregularidad y empezar a escalar antes de que la diferencia con la punta se haga más grande.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Brighton atraviesa un gran momento. Viene de ganarle 2-0 a Sunderland de visitante, después de haber goleado 3-0 a Arsenal en su cancha y 5-0 a Coventry también como visitante. Son tres partidos y tres triunfos, algo que lo instaló en la tercera posición con 13 puntos en seis fechas.

Crystal Palace tuvo un cierre de calendario más parejo. Ganó 3-1 como local ante Nottingham Forest en su presentación más reciente, aunque antes había empatado sin goles de visitante contra Leeds y perdido 2-3 en su cancha frente a Ipswich Town. Con 7 puntos está 13° y necesita encadenar resultados para despegarse de la mitad de la tabla.

El historial entre Brighton y Crystal Palace

El historial entre ambos está muy parejo: en 33 enfrentamientos Crystal Palace ganó 11 y Brighton 10, con 12 empates y una diferencia de gol mínima a favor de los visitantes, 42 contra 41. En el duelo más reciente, en febrero de 2026, se impuso Crystal Palace por 1-0 en campo de Brighton, y antes de eso habían empatado 0-0. De los últimos diez cruces, cuatro terminaron igualados, lo que confirma lo parejo de esta rivalidad en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/02/2026 Brighton vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/11/2025 Crystal Palace vs. Brighton 0-0 Premier League 05/04/2025 Crystal Palace vs. Brighton 2-1 Premier League 15/12/2024 Brighton vs. Crystal Palace 1-3 Premier League 03/02/2024 Brighton vs. Crystal Palace 4-1 Premier League 21/12/2023 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League 15/03/2023 Brighton vs. Crystal Palace 1-0 Premier League 11/02/2023 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League 14/01/2022 Brighton vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 27/09/2021 Crystal Palace vs. Brighton 1-1 Premier League

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Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis