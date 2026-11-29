Arsenal recibe a Man City este domingo 29 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de empatar 2-2 con Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Man City viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Arsenal y Man City
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães, Martín Odegaard, Declan Rice, Noni Madueke, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Phil Foden, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Bajas y ausentes de Arsenal y Man City
Arsenal:
- Bukayo Saka (lesión muscular)
- Martín Zubimendi (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Arsenal y Man City: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 13:30 (hora de Argentina)
- Estadio: Emirates Stadium
- Historial: 197 cruces — Arsenal ganó 93, Man City ganó 59 y empataron 46
- Último antecedente: 16/08/2026: Arsenal 3-0 Man City
- Próximo partido de Arsenal: vs. Brentford, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Man City: vs. Leeds, miércoles 2 de diciembre