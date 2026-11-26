Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 1-1 con Hoffenheim y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Lyon y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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