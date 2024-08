Los Villanos están buscando jerarquía para disputar la Champions League, y apuntaron los cañones a un histórico delantero que no tuvo una buena Eurocopa.

Aston Villa sigue trabajando de lleno en la contratación de futbolistas que le den el salto de calidad al equipo que conduce Unai Emery, que en esta temporada afrontarán la UEFA Champions League, donde el pilar principal del plantel será Dibu Martínez.

Durante los últimos días, desde el conjunto de Birmingham se empezaron a mover por la contratación de Jack Grealish, pero también quieren sumar a João Félix. Aunque no son las únicas figuras que quieren tener entre sus filas para ir detrás del gran sueño continental, aunque saben que no será nada sencillo luchar por el título.

Si bien no logró mostrar todo su repertorio en la última edición de la Eurocopa (NdR: disputó 4 partidos, no hizo goles y solo aportó 1 asistencia), certamen del que quedó eliminado en octavos de final tras el 1-0 contra Francia, Romelu Lukaku podría ser nuevo refuerzo de los Villanos. Sucede que Chelsea, club dueño de su pase, está buscándole un nuevo destino luego de las cesiones consecutivas en Inter de Milán y AS Roma, según indicaron desde GOAL, ya que quieren desprenderse de su elevado salario: 325 mil libras por semana.

Tras convertir 21 goles en los 47 partidos que afrontó durante la última temporada con el cuadro de la capital italiana, Lukaku no tendrá lugar en el elenco inglés y le buscan una salida. Si bien apareció la opción de mudarse hacia Napoli, que necesita conseguir un reemplazante ante la posible transferencia de Victor Osimhen, los del sur de Italia no avanzaron, algo que molestó muchísimo a The Blues.

Uno de los deseos que tenían en Chelsea, más allá de los intereses de Aston Villa y de los napolitanos, era poder resolver el futuro del delantero belga de 31 años antes de viajar hacia Estados Unidos para llevar a cabo la pretemporada. Eso no ocurrió, y esperan concluir con la situación lo más pronto posible.

Lukaku podría llegar a Aston Villa.

El sueño de Romelu Lukaku

A principio de junio de 2024, uno de los compañeros de Romelu Lukaku en AS Roma, Leandro Paredes, aseguró que el futbolista belga anhelaba con jugar en Boca Juniors, equipo de la Primera División de Argentina. “El vestuario de la Roma es de Boca 100%. Con Paulo (Dybala), Daniele (De Rossi)… Hay algunos más también, porque tenemos compañeros y gente del cuerpo técnico que les tira mucho el club“, soltó el volante en ESPN, antes de hablar de un caso particular.

“Lukaku siempre me pregunta por Boca. Dice que sueño de él es por lo menos jugar un partido. Siempre me tocaron compañeros que le gusta mucho nuestro club, como Pogba“, reconoció el campeón del mundo y de América con la Selección Argentina.