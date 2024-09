Richarlison no levanta cabeza y, poco a poco, pierde protagonismo en el Tottenham de Inglaterra. Actualmente, se encuentra lesionado y no jugará ante Arsenal el clásico del norte de Londres por la Premier League. Pero su estado físico no es el único problema: fue llevado a juicio debido a una demanda de un ex empleado suyo.

El jugador brasileño llegó como una estrella a los Spurs, para ser compañero del Cuti Romero y del uruguayo Rodrigo Bentancur, y hubo gran expectativa por él luego del Mundial de Qatar 2022 en donde marcó el mejor gol del torneo (la tijera ante Serbia en fase de grupos). Sin embargo, los problemas físicos lo han complicado en Londres y su presente no es el mejor.

En lo que va de la Premier League, apenas disputó 25 minutos en dos partidos jugados. El entrenador Ange Postecoglou confirmó su baja para enfrentar a Arsenal debido a problemas físicos. A este complicado presente futbolístico, se le suma lo que pasa por fuera.

Richarlison enfrenta un juicio tras una demanda de un ex empleado

Como si lo deportivo y las lesiones no fuesen suficiente problema para el delantero del Tottenham, también debe enfrentar acciones legales de parte de un ex asistente personal. Según informó The Sun, esta persona lo denunció por despido injusto y maltrato.

Richarlison, jugador del Tottenham (IMAGO / Paul Marriott).

Reginaldo Pereira, un hombre de 60 años, estuvo al lado de Richarlison desde sus inicios en Brasil hasta su salto al fútbol inglés en Watford, Everton y Tottenham. Pero, de acuerdo a lo que denunció, el futbolista nunca lo registró (lo tuvo trabajando en negro), pagaba su sueldo de casi 600 euros a la semana directamente a su cuenta y no le dio vacaciones.

Según denuncio este hombre, “tuvo que afrontar largas horas de trabajo, exigencias excesivas, abuso verbal, especialmente por parte de Antonio Marcos de Andrade, el padre de Richarlison”. Pereira fue despedido justo cuando el jugador cambió de agentes deportivos.

Pero eso no es todo. Según este hombre brasileño, debido al despido, sufrió problemas emocionales. No pudo conseguir trabajo y, además, afrontó el divorcio de su esposa. “Él se siente como si lo hubieran usado como un matón, que trabajaba día y noche, y luego lo abandonaron injustamente“, aseguró una fuente del tema al citado medio.

Pereira demanda una indemnización por 110.000 euros por los daños que le provocó Richarlison. Se espera que se lleve a cabo una audiencia en octubre en la ciudad de Watford para tratar el tema o, de lo contrario, podría ir a juicio oral.

La postura de Richarlison ante la denuncia de su ex empleado

Desde el entorno de Richarlison tratan de negar las acusaciones en su contra, aunque no profundizaron el tema. “Se niegan las acusaciones, pero no haremos más comentarios con respecto a estos procedimientos“, aseguró un portavoz del jugador de los Spurs a The Sun.