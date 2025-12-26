Es compañero de Enzo Fernández y Garnacho, jugó la final en Qatar y ahora dejará Chelsea tras 8 meses apartado del plantel

En menos de una semana el mercado de pases inicial del 2026 se abrirá en el fútbol europeo, y eso significa que Chelsea podrá dar salida a sus dos jugadores profesionales que tiene apartados del plantel desde el comienzo de la temporada. Se trata de Raheem Sterling y de Axel Disasi, quienes fueron descartados por Enzo Maresca allá por junio.

El plantel de los Blues, que hoy cuenta con tres argentinos en Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, empezará a achicarse, y la salida del defensor francés, finalista en Qatar 2022, es una de las fijas que veremos en enero.

Disasi, que entró en el minuto final del suplementario vs. Argentina aquella vez, no juega un partido profesional desde abril del 2025, cuando aún vestía la camiseta del Aston Villa, en los seis meses que pasó a préstamo en el club de Birmingham. Desde que volvió a Chelsea, apenas se sumó al plantel para los entrenamientos en noviembre, pero no se encuentra registrado para jugar ni por Premier League ni por Champions ni por copas locales en Inglaterra.

Disasi llegó a portar la cinta de capitán por Champions con el Chelsea. (Getty)

Tras haber llegado al club en agosto del 2023 por 45 millones de euros, cuando el entrenador aún era Mauricio Pochettino, Disasi pasó de jugar 61 partidos e incluso portar la cinta de capitán en Chelsea a no vestir la camiseta del club desde enero, casi un año atrás. Y, a pesar de tener contrato hasta 2029, la salida del defensor de 27 años es una realidad.

A dónde irá Axel Disasi

La salida de Disasi del Chelsea será por una transferencia y no por una cesión, tal y como informó Fabrizio Romano. El futbolista fue ofrecido al Barcelona, pero el traspaso no termina de convencer al club culé, que busca por soluciones más temporales que permanentes.

Disasi jugó el Mundial 2022 y fue subcampeón con Francia. (Getty)

Roma, Olympique Lyon y Paris FC son otros tres clubes potenciales para el defensor francés, de acuerdo al reporte del periodista italiano en su canal de YouTube. Fabrizio Romano también mencionó que Disasi fue ofrecido al Milan, pero que no hay negociaciones concretas de momento.

En cualquier caso, a lo largo del próximo mes finalmente se conocerá dónde Axel Disasi buscará reencauzar una carrera muy prometedora, pero que en el último año calendario se vino a pique tras quedar fuera de la consideración de Enzo Maresca en los Blues.

