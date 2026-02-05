El 18 de diciembre de 2022, la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar, venciendo a Francia por penales y ganando así su tercer mundial. Lionel Messi finalmente logró levantar la Copa del Mundo y todo fue fiesta. Aunque del otro lado, no tanto.

Los franceses querían ser los primeros bicampeones del mundo desde la Brasil de Pelé (1958, 1962) pero sus esfuerzos se quedaron cortos. Más de tres años después, Marcus Thuram se pronunció sobre lo que recuerda haber vivido aquel día en Lusail.

Marcus Thuram se refirió a la final del mundo en Qatar 2022. (Getty)

“De la final lo que recuerdo es salir y ver todos estos fanáticos argentinos. Parecía que estábamos jugando en Argentina“, le reconoció el delantero francés del Inter a la modelo y presentadora Anita Jones en una entrevista para Kickin’ it. “Nosotros teníamos el deseo de ganar el partido frente a sus fanáticos, pero ya sabemos como terminó eso”, agregó.

Thuram completó sus memorias de lo sucedido en la final del mundo con una curiosa afirmación. El futbolista francés reconoció que el Argentina vs. Francia en Qatar es el único partido de su carrera del que no tiene ningún tipo de recuerdos de jugadas.

Thuram no recuerda ni haber asistido a Mbappé en la final. (Getty)

Al ser consultado por su asistencia a Mbappé en el segundo gol francés, Thuram explicó: “Tengo muy buen recuerdo de todos los partidos que juego, puedo darte detalles de partidos de hace cinco años o de cuando jugaba en el Sochaux. Pero de ese partido, es el único del que no tengo ni un recuerdo. Cero. No sé si es por la emoción del partido, o por cómo terminó, pero es como si jamás hubiera pasado.”

Thuram fue uno de los cambios de Deschamps antes del entretiempo. (Getty)

Marcus Thuram ingresó a la final del mundo por Olivier Giroud, a los 40 minutos de la primera parte, con Argentina al frente por 2 a 0 y asistió a Mbappé para el 2 a 2, aunque luego no formó parte de los ejecutantes en la tanda de penales para los galos.

