Con Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho como protagonistas siendo titulares en el equipo en el inicio de la temporada, el Manchester United comenzó la campaña de mala manera. De tres partidos disputados en la Premier League, solamente ganaron uno -con un rendimiento irregular- y perdieron dos. Además, cayeron por penales en la Community Shield ante Manchester City. Esto ha puesto a Erik ten Hag nuevamente bajo la lupa.

El neerlandés ya había estado en observación durante la temporada pasada, en lo que fue una de las peores campañas del United en el siglo XXI. Lo que lo sostuvo en el cargo fue la confianza que el plantel tenía en él, la obtención de la FA Cup y la extensa lista de lesionados que tuvo el equipo, que condicionaron todo tipo de resultados.

La nueva directiva del Manchester United, y el nuevo director deportivo del club -Dan Ashworth- le depositaron confianza para este año y le armaron un plantel acorde a sus pretensiones. En el inicio de la temporada, pese al mal momento, aún confían en que Erik ten Hag revertirá la situación. Sin embargo, la paciencia no durará para siempre.

Gary Neville, ídolo del Manchester United y actual periodista de Sky Sports, reveló con exactitud el tiempo que tiene Ten Hag para pegar el volantazo y encaminar su proyecto hacia el éxito. En su columna para el portal británico mencionado, el defensor que supo ser capitán del equipo expresó: “Va a ser una semana difícil para Ten Hag, simplemente para superar el hecho de que habrá cierta presión“.

Gary Neville, leyenda de Manchester United y actual analista de Sky Sports (IMAGO)

Luego, reveló: “Tendrá hasta Navidad. No hay duda de eso. No hay duda de que INEOS (NdR: los nuevos dueños del Manchester United) y Dan Ashworth no van a hacer algo estúpido. Dentro de tres o cuatro meses, habrán tomado la decisión de retenerlo. Tendrán cuatro o cinco meses. Lo que no pueden hacer es estar en mitad de la tabla cuando llegue la Navidad, pero tendrá algunos meses, de eso no hay duda“.

Así, lo que contó Neville parece contundente: hasta mediados de temporada sostendrán el proyecto de Erik ten Hag en Manchester United, sea cual sea el resultado que pueda tener su campaña. Si la situación mejora, para fines de año se tomará la decisión de su continuidad. De lo contrario, se sellará su salida del club.

Los cambios en el plantel del Manchester United para la temporada 2024/25

Confiando en Erik ten Hag como entrenador, la directiva del Manchester United gastó más de 200 millones de euros en fichajes en el mercado de pases. Adquirieron a Leny Yoro por 62 millones, a Manuel Ugarte por 50, Matthjis de Ligt por 45, Zirkzee por 42 y Noussair Mazraoui por 15.

En cuanto a salidas, se concretaron las ventas de Scott McTominay, Mason Greenwood, Facundo Pellistri, Aaron Wan Bissaka y Hanibal Mejbri. Además, cedieron a Jadon Sancho nuevamente y dejaron libre a Raphaël Varane y Anthony Martial. En total, con las ventas, recaudaron 103 millones de euros.

Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, pilares para Erik ten Hag

Los dos futbolistas argentinos son considerados importantes para el entrenador neerlandés. Ambos han disputado todos los partidos de la temporada hasta la fecha y han recibido elogios en la pretemporada, en relación al espiritu ganador que poseen al haber sido fundamentales en los dos títulos que lleva ganados el Manchester United en su ciclo como DT (Copa de la Liga 2022/23 y FA Cup 2023/24) y en sus respectivas carreras con la Selección Argentina.