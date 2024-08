Alexis Mac Allister conquistó América con la Selección Argentina y ahora el Liverpool tiene la intención de reunirlo con un futbolista que hizo lo propio, pero en Europa y con la Selección de España. Se trata de Martín Zubimendi, quien a sus 25 años, podría estar frente a la gran oportunidad de su carrera.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, optó por una selección joven y con hambre de gloria para liderar a España a su tercera Eurocopa y funcionó. Zubimendi no fue titular, pero tuvo un rol fundamental a la hora de ser el elegido para reemplazar a Rodri, la figura del torneo. Y sus actuaciones en una vitrina tan destacada lo han puesto en la mira de los Reds.

Así lo afirmó Fabrizio Romano, el reconocido periodista especializado en el mercado de pases, quien expresó: “Liverpool está explorando la opción de Martín Zubimendi como nuevo mediocampista. Hay una cláusula de recisión de 60 millones de euros en su contrato. Habrá conversaciones entre los clubes y con el entorno del jugador.”

Martín Zubimendi tuvo una buena Eurocopa y ahora podría dar el salto en su carrera. IMAGO

Zubimendi ya fue sondeado por Barcelona y Arsenal

El rendimiento de Zubimendi en la Real Sociedad fue lo que lo catapultó a formar parte de la Selección Española, y por consecuente al interés del Liverpool. Pero los Reds no fueron los únicos en echarle el ojo al mediocampistas central. De hecho, Barcelona ya lo había tenido en cuenta incluso antes del torneo continental.

Zubimendi ya mostró su rendimiento con la Real Sociedad en LALIGA e interesó en Barcelona. IMAGO

En el caso de los Culés, la opción de Zubimendi desapareció del mapa cuando Joan Laporta decidió prescindir de los servicios de Xavi Hernández como entrenador, que era quien realmente estaba interesado en el nacido en San Sebastián. Así como Guido Rodríguez, ambas opciones salieron del radar blaugrana con la llegada de Hansi Flick.

Por otra parte, el Arsenal exploró la opción, pero con Martin Odegaard y Declan Rice asentados como titulares indiscutidos y pilares del primer equipo, pagar 60 millones por un futbolista que no iba a tener un rol sustancial en el equipo era demasiado para los Gunners.

Alexis Mac Allister regresó al Liverpool y ahora busca un socio en la nueva era de Slot. IMAGO

Allí es donde el Liverpool emerge con fuerza, puesto que el mediocampo de los Reds perdió a Thiago Alcántara, quien se retiró del fútbol. Y si bien el ex Barcelona no jugó en la última temporada, el puesto al lado de Alexis Mac Allister no tiene un dueño y Zubimendi podría encajar perfectamente en el estilo de juego que pretende implementar Arne Slot.

Como destacó Romano, ahora será turno de que los clubes y el entorno del futbolista se pongan de acuerdo en las negociaciones, cuando ya ingresamos en las últimas semanas del mercado de pases en Europa y todo va quedando listo para la próxima temporada.