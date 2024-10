Lo ganó todo con el club y no le gusta el presente que se vive por Old Trafford.

“Cuando traes jugadores nuevos, esperas que lo hagan bastante mejor que los que ya tienes. Yo no veo que los que llegaron marquen la diferencia“, así de crudo fue Paul Scholes al referirse a las nuevas contrataciones que ha hecho Erik ten Hag en su Manchester United.

Los Red Devils están perdidos desde hace tiempo, y la FA Cup conquistada a finales de la temporada pasada casi que fue un espejismo, porque el club actualmente navega sin rumbo por la Premier League y las competiciones europeas.

Sin un estilo de juego definido y sin jugadores que marquen la diferencia, y Scholes, una leyenda en el club, apuntó directamente contra Erik ten Hag por haber gastado más de 200 millones en este mercado. Las llegadas de Joshua Zirkzee, Matthijs De Ligt, Noussair Mazraou, Leny Yoro y Manuel Ugarte generaron esos gastos en las arcas.

Los fichajes del United no han mejorado el equipo, afirma Scholes. Getty

Scholes, preocupado con el control del Erik ten Hag

“Los entrenadores son maniáticos del control, quieren hacerlo todo”, destacó Scholes en The Overlap, siguiendo la línea de su primer comentario sobre los fichajes del United. “Si fuera Ruud [Van Nistelrooy, asistente de ten Hag y ex compañero de Scholes en el United] y estuviera viendo eso, seguramente pensaría ‘sí… creo que mejor me quedo atrás y no me involucro en ello‘”, apuntó el colorado.

Más de 700 partidos con el club, ganador de todos los títulos posibles. Paul Scholes es una leyenda viva del United.

Van Nistelrooy es uno de los goleadores más destacados del siglo, y hoy ocupa un rol de asistente en el Manchester United, por lo que Scholes cree que debería haber tenido un rol más importante a la hora de fichar un nuevo delantero.

“Tendría que estar involucrado en el proceso de reclutamiento, al menos sobre los centrodelanteros. Yo no estoy seguro de que él hubiera elegido a Zirkzee… O a Rasmus [Hojlund] la temporada pasada. Mira, puede que no haya miles de centrodelanteros para fichar, pero al menos se le debería pedir su opinión”, expuso Scholes.

El propio Van Nistelrooy es el principal candidato si se va ten Hag

Van Nistelrooy regresó este año a Manchester pero como entrenador asistente y podría ser el sucesor de ten Hag.

El futuro de Erik ten Hag en el Manchester United pende de un hilo, luego de iniciar la temporada con dos derrotas por 0-3 en Old Trafford (frente a Liverpool hace algunas semanas y contra Tottenham el pasado domingo), y de tener otro resultado adverso, su futuro podría encontrarse fuera de Manchester.

Ante esto, es Ruud Van Nistelrooy, un hombre del club, con experiencia como entrenador y actualmente empleado del Manchester United, quien asoma con más fuerza que cualquier otro nombre para tomar el cargo. No obstante, antes de que eso suceda, ten Hag tiene una oportunidad más para demostrar su valía en los Red Devils.