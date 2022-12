Fue un verdadero show de los jugadores de Brasil, que se encargaron de vapulear por 4-1 a Corea del Sur, se metieron en los cuartos de final del Mundial de Qatar y ahora irán por Croacia, a quienes enfrentarán el viernes.

Los dirigidos por Tite tuvieron una actuación de ensueño, no tuvieron que depender de la presencia de Neymar, quien marcó uno de los goles, y colectivamente se mostró completamente superior por sobre el seleccionado surcoreano. Pero más allá de la alegría brasileña, hubo tiempo para dedicarle el triunfo al ídolo histórico: Pelé.

O Rei no está atravesando un buen momento de salud, no responde a las quimioterapias y está en cuidados paliativos, por lo que luego de la goleada todos los jugadores se reunieron en el campo de juego con una bandera en honor al ex delantero de Santos. Y quien salió al cruce contra la Selección Argentina fue Giannina Maradona, la menor de las hijas del mejor jugador de todos los tiempos.

"Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo", escribió Giannina en su cuenta de Instagram con una foto frente al televisor por el que observó el triunfo de la Verdeamarela por sobre Corea del Sur. Y el mensaje tuvo un claro destinatario: tras el fallecimiento de Diego Maradona, siendo la primera cita mundialista sin él en el planeta, desde la Albiceleste no hubo ningún tipo de homenaje para Pelusa.

El pasado 25 de noviembre se cumplieron dos años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que generó una enorme conmoción a nivel mundial, donde personalidades de diferentes ámbitos le rindieron homenaje. Y si bien en la familia del 10 esperaban que desde la Selección Argentina tuviesen el gesto, hasta el momento no ocurrió.