Serán millones los que lo seguirán por televisión, pero también habrá miles de argentinos que tendrán el privilegio de presenciar en vivo los partidos de la Selección de Lionel Scaloni en Qatar 2022.

Es que el Comité Organizador del Mundial dio a conocer cómo viene la venta de entradas para la cita de noviembre/diciembre y Argentina aparece en el top ten de países que más localidades adquirió para la Copa del Mundo.

En un ranking que encabezan el país anfitrión, Estados Unidos e Inglaterra, Argentina figura en el octavo puesto de venta de entradas, justo delante de Brasil y Alemania.

De esta forma, Argentina se convierte en el país sudamericano que más entradas vendió hasta el momento, solo superado por México (5º puesto) entre los países latinoamericanos.

Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania representan el top diez de los países que más entradas adquirieron.

Además, los 5 partidos de la fase de grupos con mayor demanda de entradas son: Camerún vs. Brasil, Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Costa Rica vs. Alemania y Australia vs. Dinamarca.

Estos números no hacen más que confirmar la gran expectativa que existe en torno al equipo de Lionel Scaloni. Su gran actualidad, el reciente título en la Copa América y, sobre todo, el nivel mostrado en los últimos compromisos ponen a Argentina en el lote de los favoritos como hace mucho tiempo no sucedía. Y los hinchas lo saben.

LOS HINCHAS ARGENTINOS COPAN QATAR 2022