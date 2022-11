Iker Casillas en exclusiva con Bolavip: ''Japón me da mucho miedo por la velocidad''

Japón fue el protagonista de uno de los dos batacazos que se produjeron en la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 hasta el momento (el otro fue el 2 a 1 de Arabia Saudita sobre Argentina). Derrotó 2 a 1 a Alemania y desacomodó las elucubraciones elaboradas desde abril, mes en el que se desarrolló el sorteo de cada una de las zonas.

Al respecto, el que opinó sobre los nipones, uno de los tres rivales de España, fue Iker Casillas, que en una charla que tuvo con Bolavip en Doha, resaltó la principal virtud del elenco oriental: ''Japón me da mucho miedo por la velocidad. O sea por la manera que le meten velocidad al juego y para eso hay que estar preparados".

Por otra parte, el arquero campeón del mundo en Sudáfrica 2010 (venció en la Final disputada en Johannesburgo 1 a 0 a Países Bajos con un tanto de Andrés Iniesta), no descarta que la Furia Roja, que derrotó 7 a 0 a Costa Rica en su presentación, de el golpe en Qatar 2022: ''Creo que puede llegar a la final y dar la sorpresa".

En esa misma línea y siempre fiel a su estilo, también se manifestó a raíz de la decisión de Luis Enrique de no convocar a Sergio Ramos, tema que, por cierto, generó bastante revuelo en España en las horas previas al viaje a Qatar: "Es verdad que la temporada pasada ha sido difícil para él porque tuvo muchas lesiones y apenas jugó. Incluso también con el Real Madrid. Y en esta ocasión estaba jugando, pero Luis Enrique no ha optado por llevarle. Sergio es un jugador que tiene una experiencia bastante fuerte, es un jugador muy importante dentro de la Selección, pero Luis Enrique habrá analizado bien quienes deben ser su defensas y por qué, y ahí no puedo meterme".

Por otra parte, Iker Casillas señaló que es muy posible que sea la última ficha de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo para intentar alzar la Copa del Mundo: "Podría ser justo, claro que sí. Los dos mejores jugadores del siglo XXI hasta ahora mismo. Yo creo que los dos lleguen a otro mundial será difícil, por eso será fundamental este".

Iker Casillas bancó al Dibu Martínez

"Cada uno se busca sus artimañas para poner nervioso al otro. Todo lo que esté permitido y que se pueda hacer... hay que ser más listo que el otro. Al final, lo que quieres tú es el título sea como sea", señaló Iker Casillas al momento que recordaba aquella tanda de penales vs. Colombia por la Copa América 2021, en la que el Dibu Martínez prepoteó principalmente a Yerry Mina.

Luis Enrique Streamer durante Qatar 2022

"Me encanta porque hay que adaptarse a los tiempos que corren, y los tiempos que corren es la tecnología, interactuar con la gente joven, incluso con la gente mayor que de a poco se va adaptando. Me parece una buena idea".

Manchester United en conflicto con Cristiano Ronaldo en pleno Mundial

"Con el tema Cristiano no, creo que todo lo contrario. Lo que va a querer es hacerlo aún mucho mejor para demostrar que él sigue siendo una leyenda, un crack y un grandísimo jugador", respondió Iker Casillas sobre la posibilidad de que a Cristiano Ronaldo le juegue en contra anímicamente haber quedado libre del Manchester United a horas de su debut con Portugal en Qatar 2022.

El deseo de Iker Casillas si España no es el campeón de la Copa del Mundo

"Si España no es campeón me gustaría que lo ganase alguien que no lo haya conseguido: Países Bajos. Sería una manera de romper ese cuadro en el que salen siempre los mismos, estos que han sabido jugar al fútbol y que también merecen este título".