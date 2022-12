¿Juega Ángel Di María en Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

En el marco de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2022, se estarán viendo las caras Argentina y Croacia este martes 13 de diciembre, en el Estadio Lusail. A continuación, enterate si Ángel Di María jugará desde el arranque o no, luego de atravesar una semana difícil desde lo físico.

+ La actuación de Ángel Di María con Argentina en el Mundial de Qatar 2022:

Hasta el día de la fecha, Ángel Di María ha disputado 4 de los 5 partidos de este Mundial, siendo titular en 3 de ellos y entrando desde el banco en 1 de ellos. Sólamente se ausentó ante Australia, en cuartos de final, producto de una sobrecarga muscular.

De sus tres titularidades, jugó todo el encuentro ante Arabia Saudita, mientras que fue reemplazado ante México y Polonia. Tras estar de baja ante Australia por lesión, volvió a jugar ante Países Bajos, rival ante el cual sumó 10 minutos de juego.

+ ¿Juega Ángel Di María en Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

La presencia de Ángel Di María es la única duda de Lionel Scaloni para enfrentar a Croacia. El atacante de la Juventus aún no se encuentra al 100% físicamente, y el cuerpo técnico continúa evaluando si utilizarlo o no desde el arranque. En caso de no jugar, su reemplazante sería Leandro Paredes.

+ ¿A qué hora juegan Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Argentina vs. Croacia se llevará a cabo este martes 13 de diciembre, con sede en el Lusail Iconic Stadium, a partir de las 16.00 hora Argentina, por la semifinal de la Copa del Mundo.

+ ¿Cómo y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Argentina vs. Croacia se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO para Argentina por las siguientes plataformas de TV o streaming:

+ Seguí el MINUTO a MINUTO de Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022:

