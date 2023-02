Sigue pasando el tiempo y la atajada de Emiliano Martínez a Randal Kolo Muani se vuelve cada vez más icónica. Son varios los protagonistas que se refirieron a la extraordinaria intervención del Dibu y ahora le tocó al que lo sufrió: habló el delantero de Francia.

"Todavía la veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza me decía 'tengo que rematar'. Intento el remata el primer palo, pero el arquero hace una gran parada... y yo perdí ese duelo", reconoció el actual atacante del Eintracht Frankfurt en diálogo con beIN Sports.

Tras ser consultado sobre si podría haberlo hecho mejor, él no dudó: "Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco. Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no podés hacer nada".

"Lo tendré en la garganta de por vida... para toda la vida", aseguró, aunque reconoció: "No me tortura ver esa jugada, solo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Seguro que este gol fallido me dará fuerzas para el futuro".