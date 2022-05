Uno de los líderes de la selección que se enfrentará a la Argentina en la segunda fecha de la Copa sorprendió a todos con un particular análisis: "Todos los países han crecido excepto nosotros".

Mientras la Selección Argentina se prepara para llegar de la mejor manera a Qatar 2022 enfrentando a países como Italia o Brasil, uno de los principales rivales que tendrá el equipo de Scaloni afronta un momento de pura incertidumbre tras los dichos de uno de sus referentes.

Si bien la clasificación de México al Mundial costó un poco más de lo imaginado, el peso propio de la selección de Norteamérica la pone como uno de los obstáculos más difíciles para la Argentina en la primera ronda. Sin embargo, uno de sus principales jugadores sembró una gran duda en cuanto a lo que pueda dar el Tri.

Presente en los últimos cuatro Mundiales, Andrés Guardado demostró no estar muy entusiasmado con lo que pueda pasar en Qatar por el presente del país: "Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados", comentó en diálogo con Hugo Sánchez para ESPN.

Haciendo referencia a la pérdida de calidad a nivel general que sufrió el país post salida de Conmebol en la temporada 2017, Guardado destacó que en los últimos años "todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no". A su vez, opinó que antes de esto México estaba solo por detrás de Argentina y Brasil.

Finalmente, el volante del Real Betis habló de lo que sería su presencia en un quinto Mundial y volvió a sorprender ya que admitió que no se siente valorado: "Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me da más valor fuera que en México".