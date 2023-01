Sin duda alguna, fue la mejor final en la historia de los mundiales. Por cómo se dio el desarrollo del encuentro entre la Selección Argentina y Francia, donde los de Lionel Scaloni ganaban 2-0, pero Kylian Mbappé lo llevó al tiempo suplementario, y luego terminó con una atajada monumental de Emiliano Martínez, con posterior definición de penales, la catapultó a ser llave única.

A lo largo de todo el certamen, Dibu fue duramente criticado por sus actitudes frente a sus contrincantes. En algunas ocasiones, recibió halagos, pero no todos los futbolistas de la actualidad, como de la antigüedad, comprendieron al también arquero de Aston Villa. Incluso, recibió la banca del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "El Dibu es un psicópata divino. Si no atajaba ese último tiro del partido contra Francia, se iba todo al carajo. Se lo bancó", afirmó el Indio Solari en El Cohete a la Luna.

Pero no todo es fervor y festejo para con el arquero de la Selección Argentina. En las últimas horas, Hugo Lloris afirmó que Qatar 2022 fue su último certamen mundialista bajo los tres palos de Francia, ya que a sus 36 años quiere dejarle el puesto a otro guardameta. Pero en medio de una conversación con L'Equipe, quien también defiende el arco de Tottenham atacó a Dibu Martínez.

Lloris recordó la actitud de Martínez en la tanda de penales ante Países Bajos, como así también ante Les Bleus, ya que fue consultado si hubiese bailado y presionado a sus rivales, y fue muy crítico. “Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy muy racional, demasiado honesto para ir a ese terreno”, enfatizó.

A pesar de las críticas del arquero francés, el oriundo de la ciudad balnearia de Mar del Plata no salió a responderle, y probablemente no lo haga. Sin embargo, todo el planeta fútbol estará muy atento a lo que suceda cuando Aston Villa y Tottenham vuelvan a cruzarse en alguno de los torneos de Inglaterra.