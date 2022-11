A 4 días del inicio de la Copa del Mundo, todas las selecciones empiezan a ultimar detalles para llegar de la mejor manera. Algunos disputarán amistosos y otros entrenarán duro para buscar la mejor forma física de sus jugadores. Mientras tanto, un equipo disfrutó de una enriquecedora charla con Marcelo Bielsa.

Resulta que el Loco fue invitado a dar una conferencia en el estadio de Legia de Varsovia, Polonia. Allí estuvieron presentes diferentes directores técnicos de la liga polaca y, por supuesto, Czesław Michniewicz, el de la selección que enfrentará a la Argentina en la tercera fecha de la fase de grupos.

¿Qué hizo Marcelo? Justamente se encargó de analizar a la Selección Polaca, pero a su estilo: se vio los 50 partidos del equipo, analizó todas las estrategias aplicadas en ellos e hizo un informe con los minutos disputados de los 65 futbolistas que se utilizaron. ¡Tremendo!

"Recuerdo un partido entre Chile e Inglaterra, no he visto jamás a un equipo jugando así. Les pregunté a tus futbolistas, vi sesiones de entrenamiento en secreto de tu equipo. No todo se podía entender. Eres un genio, gracias por la conferencia", soltó Michniewicz en el cierre. Un lujo.