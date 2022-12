Francia e Inglaterra se miden este sábado 10 de diciembre en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt desde las 16:00 horas de Argentina.

¿Cómo ver Francia vs. Inglaterra en vivo por internet desde Argentina?

TyC Sports tendrá transmisión por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

Para verlo por DIRECTV tenés ser cliente y poseer una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descargá la aplicación de DIRECTV GO o ingresá a ella desde tu PC. De esta manera, ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

El partido se podrá ver desde Argentina a través de los siguientes canales de TV y plataformas online:

DGO

DIRECTV 4K

Flow Eventos 4K

Claro 4K

TeleCentro 4K

DSports (610-619)

TyC Sports

TyC Sports Play

El equipo de Kylian Mbappé viene de derrotar a Polonia por 3 a 1 en los octavos de final y es uno de los grandes candidatos a ganar el título, aunque sabe que esta vez tendrá enfrente a un duro rival.

Inglaterra, en tanto, dejó en el camino a Senegal con cómodo triunfo por 3 a 0 y se mantiene invicto en el certamen.

Quien gane este encuentro avanzará a las semifinales para enfrentarse con el ganador de Marruecos vs. Portugal.