Como si al partido que protagonizarán la Selección Argentina y México este sábado le faltara algún condimento, Gerardo Martino podría sorprender con la titularidad de Rogelio Funes Mori. El argentino nacionalizado mexicano tiene serias chances de ir de arranque en el Estadio Lusail.

En diálogo con The San Diego Union-Tribune, el ex-River palpitó el cruce definitorio por el grupo C: "Sólo se les exige a los buenos jugadores, pero eso es lo que me ha traído a la selección y quiero mostrar que puedo dar mucho más".

“Los sueños están para cumplirse, pero lo más importante es primero soñar”, agregó el centrodelantero, que no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar sobre un posible gol a la Albiceleste: "Seguramente lo festejaré con un grito alocado. Sería un sueño hacer un gol en un Mundial y convertirlo ante Argentina sería lindo...”. ¡Picante!

+ El posible XI de México

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez u Orbelín Pineda, Héctor Herrera; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori o Raúl Jiménez y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.