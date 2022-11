Después de lo que fue la nula arenga en el Estadio de Lusail vs. Arabia Saudita, por diferentes vías comenzaron los reclamos entre los hinchas argentinos.

Polémica entre los hinchas argentinos que están en Qatar por el decepcionante marco vs. Arabia Saudita

Como si algo le faltara al inesperado arranque de la Selección Argentina en el Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en las últimas horas estalló la discordia entre los integrantes del público albiceleste presente en Doha, luego de lo que fue su papel -decepcionante, por cierto- en el duelo de hinchadas frente a Arabia Saudita en el Estadio de Lusail.

Si bien es cierto que, como se esperaba, los saudíes en número fueron muchos más dadas las cercanías entre su país y el anfitrión (algo más de 700 kilómetros) y eso, por supuesto, hizo que al momento de arengar marcaran la diferencia en el recinto que será también, entre otros, el escenario de la Final, la reacción de los argentinos increíblemente jamás llegó.

Ni siquiera apareció en el empate de Saleh Al-Shehri ni en el 2 a 1 de Salem Al-Dawsari, a los 48 y 51 minutos, respectivamente, ni en ningún momento de la tarde, coronando de esta manera una jornada que quedará marcada, por lejos, por ser una en las que menos apoyo recibió la Selección Argentina en los últimos mundiales.

¿Qué generó tanta falta de actitud? Que empezaran los reclamos en diferentes grupos de Whatsapp y de Facebook, en los que hasta el momento solo se intercambiaban mensajes para: la venta de entradas, reservas de hospedaje y organización de acontecimientos como fue el banderazo del lunes 21 en el FIFA Countdown Clock de Corniche (que, nobleza obliga, sí estuvo a la altura) y el que llevarán a cabo en la concentración de la Scaloneta el viernes 25 en la previa al compromiso con México.

En ese sentido, vale aclarar lo que se percibe a simple vista: la ausencia de los hinchas genuinos -no barras- que habitualmente asisten a los estadios en el fútbol local, dentro del grupo de argentos en Qatar 2022. Claramente -seguramente por razones económicas- pertenecen a la minoría. Muchos emigraron, por lo que vienen de diferentes partes del mundo y, algunos otros, que sí viajan desde Argentina, evidentemente, en general, no son de transitar por los escalones de la tribuna o por lo menos se nota que hace mucho tiempo que no lo hacen.

Encima, para colmo de males, México peló una fiesta tremenda en el Estadio 974 contra Polonia y son, según números oficiales, 50 mil más que los argentinos. O sea, entre una hinchada sin alma y la presencia imponente de los mexicanos, el escenario para el segundo partido del Grupo C promete ser, por lo menos en la previa, como si se fuera a jugar en el propio Estadio Azteca.