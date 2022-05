México será uno de los grandes rivales con los que tendrá que verse las caras la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022. En este contexto, es ni más ni menos que un argentino quien está causando furor en la Trien la preparación de cara al Mundial. A continuación, enterate la historia de Santiago Giménez, el goleador del equipo de Martino.

+ ¿Cómo llegó Santiago Giménez al fútbol mexicano?

Santiago Giménez nació en Buenos Aires en abril de 2001. Cuando tenía tres años de edad, su padre, el reconocido Christian "Chaco" Giménez, emigró a México para continuar su carrera futbolística en el Veracruz, y llevó a su hijo junto a él. Allí no le fue bien, tampoco luego en América, hasta que encontró su lugar en Pachuca, donde fue multicampeón, y finalmente en Cruz Azul, donde también levantó varias copas y terminó siendo muy querido por la afición.

Es así como Santiago incursionó en el fútbol y en las divisiones inferiores de La Máquina Celeste, llegando a debutar en la máxima categoría en agosto de 2019, contra Xolos de Tijuana. Hacia finales del 2020, recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor.

+ ¿Por qué Santiago Giménez eligió a la Selección Mexicana por sobre Argentina?

Siguiendo los pasos del "Chaco", luego de vivir toda su infancia y adolescencia en tierras mexicanas, Santiago se nacionalizó para intentar cumplir su sueño de representar a la Selección Tri. En su primera nómina para el equipo del "Tata" Martino, Giménez declaró: "Yo me siento más mexicano que argentino; desde chico estoy acá, México me abrió las puertas y le tengo que agradecer todo lo que ha hecho por mí". Tiempo después, Fernando Batista, ex entrenador de divisiones juveniles del Seleccionado Argentino, contó que había conversado con Santiago para convocarlo a la Albiceleste, pero que él ya había optado por México.

+ ¿Cuáles son sus números en la Selección Mexicana?

Santiago Giménez acumula 2 goles y 1 asistencia en 4 partidos con la Tri, desde su primer convocatoria al conjunto dirigido por Gerardo Martino. Ante la falta de peso en ataque de la Selección Méxicana, el futbolista de 21 años sueña con estar entre los elegidos para viajar a Qatar 2022. El último fin de semana, convirtió en el triunfo 2-1 de México sobre Nigeria, en un amistoso.

