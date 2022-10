Palpitando el cruce por la fase de grupos, un futbolista del Tri le puso picante a la previa. "A ver si me toca patearle uno", deseó.

Una figura de México desafió a Dibu Martínez antes del Mundial: "Un penal mío no es tan fácil"

Desde que el sorteo definió que la Selección Argentina y México deberán cruzarse en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de Qatar se despertó alguna 'pica' entre ambos países. Son muchas las veces donde ambos combinados se enfrentaron en los últimos años y, como si fuera poco, aquel video de Emiliano Martínez reaccionando con un "easy (fácil)" a ese cruce elevó aún más la temperatura.

Esas palabras del arquero no gustaron y, teniendo en cuenta su alto perfil y su personalidad, desde allá sueñan con vencerlo. Palpitando ese duelo (sábado 26 de noviembre a las 16 horas de Argentina), Raúl Jiménez le puso picante a la previa.

El delantero estuvo mano a mano con Sebastián Vignolo en una entrevista exclusiva para Star+. El 9, encargado de patear los penales para el Tri, está lejos de sentirse intimidado por el ex-Arsenal: "No pasa nada, ya lo conozco y sé lo que hace. A ver si algún día me toca patearle uno aquí en la Premier League para que vea que no es tan fácil". ¡Se tiene fe!

Los resultados y el presente de ambos equipos dan como favorita a la Scaloneta, aunque los últimos duelos mundialistas siempre fueron complicados y parejos. Habrá que ver qué sucederá en noviembre...