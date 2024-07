En River recuperaron las esperanzas de poder sumar a Valentín Gómez como refuerzo gracias a las gestiones del City Group por hacerse de la ficha del futbolista, que podrían derivar en una cesión del defensor de 21 años al equipo que conduce Martín Demichelis.

El periodista Germán García Grova avanzó que El Millonario podría incluso colaborar en ese negociación, ofreciéndose a adquirir un porcentaje menor de ese pase, entre un 5 y un 15 por ciento, para así garantizarse el préstamo por parte del grupo empresario, que afrontaría la otra parte.

En ese estado de situación, quien decidió poner en claro cuál es la situación de Valentín Gómez de cara a futuro fue el propio presidente de Vélez, Fabián Berlanga, al revelar cuál es el verdadero deseo del futbolista en caso de dejar el club: “Tenemos una oferta formal de parte del City Group. El papá de Valentín Gómez me dijo que quiere jugar en Europa“, señaló en diálogo con Radio República.

Dicho así, todo hace suponer que el defensor no estaría de acuerdo con ser cedido a River, sino que querría dar un salto inmediato al fútbol del Viejo Continente si finalmente las negociaciones llegan a buen puerto. Para ello, al grupo empresario todavía le queda por delante cumplir con las exigencias económicas del club de Liniers.

Valentín Gómez, nuevo objetivo del City Group en el fútbol argentino.

“Si no se acerca a lo que pretende Vélez vamos a decir que no, eso está muy claro. Nosotros vamos a tratar directamente con el City, después lo que haga el City con Valentín ya será problema de ellos. Nosotros no podemos intervenir, porque además tenemos un compromiso con el jugador y su familia de que no íbamos a poner trabas el día de mañana, siempre y cuando no afecten a la economía y a los intereses del club”, aclaró Berlanga.

Y agregó: “Valentín era uno de los tantos contratos que habían quedado sin firmar y yo le agradezco personalmente que decidió continuar en Vélez, amén de que en 90 días tenía la posibilidad de firmar con cualquier club y quedar con el pase en su poder a fin de año. Si llega una oferta real en las cifras que Vélez pretende, por supuesto que vamos a tener voluntad para que el jugador salga“.

¿Cuál sería el plazo del préstamo del City Group a River?

Si finalmente el City Group presenta una oferta económica acorde a las exigencias de Vélez, para lo que podría recibir un aporte de River en la adquisición de una parte mínima de la ficha, se avanzó que la cesión del defensor al Millonario se acordaría por un año, es decir, hasta junio de 2025.

Dos refuerzos de River se sumaron a los entrenamientos

Martín Demichelis ya puede contar con dos de los refuerzos que abrochó River en la pretemporada. Se trata de Federico Gattoni y Franco Carboni, ambos llegados desde el fútbol europeo, quienes ya superaron las pruebas médicas de rutina y acordaron sus contratos.