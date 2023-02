Con el mercado de pases cerrado, el equipo de Martín Demichelis continúa con los entrenamientos de cara al choque ante Belgrano el próximo sábado. En paralelo, un jugador que no es tenido en cuenta, busca su salida del club. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Agustin Fontana busca club

"No vengo a cortarle la carrera a nadie", fue una de las frases más resonantes de Martín Demichelis en la conferencia de prensa previa a su debut oficial como DT de River. El ex Bayern Múnich manifestó su buena voluntad para darle oportunidades a cada uno de los jugadores que integran el plantel profesional antes de hacer una evaluación final y este mercado no dejó muchas bajas en Núñez.

Varios fueron los futbolistas que volvieron de los préstamos en este verano, en su mayoría juveniles, pero ningún caso se asemeja al de Agustín Fontana. El delantero que regresó de Defensa y Justicia tras ser descartado en River hoy se está entrenando de forma diferenciada, a la espera de la resolución de su futuro, y es el propio jugador quien estaría haciendo presión para marcharse.

Ramiro Funes Mori habló sobre su posible retorno

Con el mercado de pases de verano cerrado, los dirigentes de River poco a poco comienzan a tantear la situación de exs jugadores del club, cuyos contratos finalicen en el corto plazo, con la intención de seducirlos para que vuelvan a ponerse la camiseta del equipo de Martín Demichelis en la segunda parte del año, con el pase en su poder.

Uno de los jugadores que cumple con estos requisitos, por lo que tiene la posibilidad de regresar al elenco de Nuñez es Manuel Lanzini, el mediocampista del West Ham de Inglaterra, y su padre habló en los últimos días alimentando la ilusión de los hinchas del Millonario de volver a ver al enganche en River.