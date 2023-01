River continúa con la preparación de cara al debut de por la Liga Profesional, ante Central Córdoba el próximo sábado en Santiago del Estero. En paralelo, sigue moviéndose en el mercado de pases, con salidas de juveniles para sumar minutos. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Felipe Peña Biafore se va a préstamo a Arsenal

River está haciendo un mercado de pases muy positivo. Tal es así que Martín Demichelis se animó a decir que es el que "mejor compró en la Argentina", pero los hinchas muestran su exigencia y levantaron la voz por la partida de una de las promesas de la Reserva que pedía pista.

Aunque las llegadas de Nacho Fernández, Salomón Rondón y compañía dejaron muy contentos a los fanáticos, hay un aspecto que no termina de convencer a los de Núñez: la forma de llevar a los más chicos del plantel. En este caso, pusieron el grito en el cielo por la partida de Felipe Peña.

Elías Gómez se queda en River

"Con el respeto de todos los clubes, River hizo el mejor mercado de pases en el fútbol argentino", declaró Martín Demichelis en el inicio de la conferencia de prensa que brindó este miércoles al mediodía en Ezeiza. El Millonario cerró las contrataciones de Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón para competir en el primer semestre del 2023 y el DT manifestó su conformidad con el plantel que dispone en Núñez.

El nuevo entrenador de La Banda también dejó en claro que no quiere "cortarle la carrera" a ninguno de sus dirigidos y que la competencia interna está en todos los puestos, una declaración que sorprendió en el programa ESPN F12 y que luego abrió el debate sobre la continuidad de uno de los futbolistas "resistidos" por el hincha durante el 2022.

"Es incierto": Demichelis habló sobre el futuro de Matías Suárez

Este miércoles al mediodía, Martín Demichelis dio por primera vez una conferencia de prensa como DT de River en la previa de un partido oficial, el cual se dará este sábado a las 21:30 en Santiago del Estero en donde enfrentará a Central Córdoba.

Además, hizo un principal hincapié en el problema de las lesiones durante la pretemporada, donde expresó: "Tengo un plantel grande y siempre suelo usar entre 23 y 24 jugadores de campo más tres arqueros para entrenar. Hace tres semanas uso 21 jugadores de campo y 3 o 4 arqueros. Las lesiones no me permiten utilizar a todos, por eso no hubieron tantas salidas en el mercado". Sin embargo, respecto a esta situación, sí hizo énfasis en un jugador puntual que hace semanas preocupa en River. En concreto, hablamos de Matías Suárez.