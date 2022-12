River continúa moviendose en el mercado de pases, en el cual la prioridad de River es retener a Juan Fernando Quintero, por el cual aún no hay novedades. Además, Martín Demichelis se aseguró la continuidad de uno de sus referentes.

Los puestos a reforzar

River tendrá un 2023 con tres objetivos principales: la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina. Para ello Martín Demichelis, flamante DT del Millonario, sabe que necesitará un plantel largo y ya le comentó a la Comisión Directiva los dos puestos que quiere reforzar. ¿Y los nombres?

Después de un inicio flojo, en el que su equipo no logró desplegar un gran fútbol y se fue derrotado, el ex Bayern Múnich tomó nota de los refuerzos que necesita y no tardó en decírselo a Jorge Brito y compañía, quienes ya se mueven para complacer sus pedidos.

Maidana acordó la renovación de su contrato

En el mundo River están trabajando de lleno en la conformación del plantel que comanda Martín Demichelis, que a partir de enero realizará parte de la pretemporada en Estados Unidos, donde ya tiene algunos amistosos programados.

A pesar de los problemas económicos que perjudicarían la renovación contractual de Quintero, desde el Millonario pudieron extenderle el vínculo a Franco Paredes, y en las últimas horas "arreglaron de palabra" con Jonatan Maidana, según lo que explicó el periodista Germán Balcarce.

Otamendi quiere seguir en Europa

Martín Demichelis está armando al plantel de River para afrontar un 2023 con muchísima carga deportiva, donde buscarán alzar la CONMEBOL Libertadores. Para cumplir con el principal objetivo, en Núñez sueñan con refuerzos de élite.

Después de que los directivos le cumplieran con los retornos de Nacho Fernández y Matías Kranevitter, quien lamentablemente sufrió una fractura en su tobillo derecho y deberá estar afuera de las canchas, al menos, por los próximos 4 meses, no quieren darse por vencidos e irán por más.