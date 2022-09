River aplastó a Defensa y Justicia en Chaco venciendo a los de Sebastián Beccacece por 4 a 0 con un hattrick de Pablo Solari y un gol de Lucas Beltrán. Así, logró pasar a cuartos de final de la Copa Argentina y consolidarse como candidato. Pero no todas fueron buenas para el Millo, ya que Franco Armani salió lesionado en el entretiempo y en La Banda están atentos a lo que pueda pasar con el arquero.

Goleada ante Defensa

En el Estadio Centenario de Chaco, River y Defensa y Justicia se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina. Como en cada situación donde los clubes grandes de Buenos Aires viajan a jugar al interior del país este trofeo, el público enloqueció. Es que las últimas horas, las previas al partido, la ciudad de Resistencia fue una caldera para recibir de la mejor manera al equipo de Marcelo Gallardo. Y el Millonario, ante el conjunto de Florencio Varela, estuvo a la altura de la expectativa.

Desde un primer momento, a los cuatro minutos del partido, Pablo Solari abrió la cuenta para River luego de una recuperación de Nicolás De La Cruz y una brillante asistencia de Juanfer Quintero, una de las figuras del duelo. Y a los 30' de la parte inicial, Lucas Beltrán amplió la cuenta en una instancia clave para el Millonario, ya que era el momento del partido donde Defensa más intentaba empatar.

Al entretiempo se marcharon en esa ventaja de dos goles, pero no quedaría allí. En medio, hubo una mala para River, ya que Franco Armani debió salir del equipo en el descanso debido a un traumatismo en la ingle, producido en un choque con Andrés Herrera. Así y todo, Ezequiel Centurión lo reemplazó y tuvo acciones para demostrar su buen nivel también.

Para sentenciar el duelo, Pablo Solari nuevamente convirtió para poner cifras definitivas y por duplicado, haciendo su primer hattrick con la camiseta millonaria y dejando el resultado final en 4 a 0 para River ante Defensa, en un duelo que tenía mucho morbo en la previa por el cruce entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, quienes ni siquiera se saludaron.

Gracias a esta goleada a su favor, el Millonario se metió en cuartos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Patronato en esa instancia. En caso de pasar a semis, y que Boca haga lo suyo ante Quilmes o Deportivo Madryn, habrá Superclásico en las semis.

Alarmas en River: Armani fue reemplazado en el entretiempo por lesión

Gracias a los goles de Pablo Solari y Lucas Beltrán en el primer tiempo, River se fue al entretiempo ganándole por 2 a 0 a Defensa y Justicia con una gran actuación del equipo, pero con un Juanfer Quintero un escalón por encima del resto.

Sin embargo, el Halcón también tuvo lo suyo, generando varias acciones de peligro que fueron desactivadas por la defensa millonaria o por Franco Armani, hoy cumpliendo 200 partidos con la camiseta de River. Pero, pese a la victoria y al logro personal, la noche no fue del todo feliz para el arquero ex Atlético Nacional de Medellín.

Es que en el entretiempo, el conjunto de Marcelo Gallardo salió al campo de juego a disputar el complemento pero sin la presencia de Armani. De hecho, en los 15 minutos de descanso, se lo pudo ver a Ezequiel Centurión haciendo el precalentamiento, ya que se supo que el golero titular de River no saldría a jugar los últimos 45 minutos.

Esto se debió a un traumatismo en la zona de la ingle, debido a un choque con Andrés Herrera en el primer tiempo, quien también fue reemplazado allí e ingresó en su lugar Elías Gómez, lo que le generó este problema muscular al "Pulpo". Post partido, es probable que se le hagan estudios, pero sin importar la gravedad de lo sucedido, no deja de preocupar que el referente millonario bajo los tres palos no haya podido completar el partido de Copa Argentina.

Para la Selección Argentina también supone una preocupación a priori, ya que a solo semanas de la convocatoria para los amistosos en Estados Unidos, Armani salió lesionado. Marcelo Gallardo estará atento a lo que los médicos de River confirmen, más teniendo en cuenta que en solo 11 días se jugará el Superclásico.

No hubo saludo entre Gallardo y Beccacece

En todo el caldeado contexto entre los dos entrenadores en donde la rispidez entre ambos está latente, se dio el encuentro entre los dos en la previa del partido en Chaco y, pese a que protocolarmente es costumbre que los DTs se saluden, en este caso no ocurrió.

Beccacece, sentado en su banco de suplentes y Marcelo Gallardo ingresando minutos más tarde, ni siquiera gambetearon a acercarse, sino que cada uno estuvo por su lado y mantuvieron distancia. Picante...

River recibirá una gran suma por el andar de Enzo Fernández en Benfica

Pese a que había sufrido un leve bajón deportivo, el Benfica vino decidido a quedarse con Enzo Fernández en el comienzo del mercado de pases y pagó 10 millones de euros más una serie de variantes que en River no esperaban cobrar hasta dentro de un tiempo debido a la adaptación del jugar al fútbol europeo.

Sin embargo, nadie esperaba que, a solo un mes de haber llegado a la Águilas, Enzo Fernández se transforme en una de las piezas fundamentales de Roger Schmidt y sea titular en absolutamente todos los partidos oficiales que Benfica lleva en la temporada siendo incluso uno de los goleadores del equipo.

Un momento de forma fenomenal que se festeja en Nuñez ya que al sumar una buena cantidad de partidos, River recibirá en tan solo dos juegos una módica suma de 2 millones de euros ya que Fernández alcanzará la primera cláusula de la compra: 10 partidos disputados en Benfica.

De esta manera, si el volante argentino da el presente ante Futebol Clube de Vizela por la Liga de Portugal y ante Maccabi Haifa en el debut de Champions League la dirigencia del Millonario se embolsará los primeros 2 de los 8 millones de euros que se pactaron en diferentes variables.

La reacción en River a la lesión de Sebastián Villa en Boca

Boca recibió la peor noticia posible a pocos días de un triunfo agónico contra Atlético Tucumán: a falta de parte médico oficial, Sebastián Villa habría sufrido una ruptura parcial de meniscos y, si el jugador y el club lo deciden, el colombiano tendrá que operarse para comenzar con el período de recuperación. Se estima más de un mes fuera de las canchas si pasa por el quirófano.

La primera confirmación ante la lesión del delantero del Xeneize es que no podrá decir presente en el Superclásico ante River, a disputarse el próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera. Desde La Ribera el lamento es unánime, ya que Hugo Ibarra pierde al jugador más determinante de su equipo. Sin embargo, en Núñez la reacción fue distinta.

Minutos antes de dialogar con Matías Patanian, vicepresidente del Millo, el periodista Gustavo Yarroch dio a entender que la dirigencia estuvo al tanto de lo sucedido en la vereda de enfrente con el cafetero y que "alguna persona levantó el pulgar porque saben que es el jugador más importante que tiene Boca".

Luego, Patanian reveló que no estaba enterado de la noticia y elogió a la figura del Xeneize: "Es un jugador bárbaro, aunque no sé el tenor de la lesión". De no mediar sorpresas, Villa no estará en La Bombonera dentro de poco más de una semana y, sin dudas, es una buena noticia para River desde lo deportivo.